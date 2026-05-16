神奈川県は、物価高騰対策事業として、キャッシュレス版「かながわトクトクキャンペーン！（愛称：かなトク！）」を6月19日0時から開始する。●かつて好評だった「かながわPay」が実質的に復活！還元総額は180億円相当神奈川県内の対象店舗において、対象のキャッシュレス決済サービスで代金を支払うことで、ポイントなどを消費者に還元する。対象のキャッシュレスサービスはAEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽