国民民主党の玉木代表は１６日、同党の連立入りを期待する自民党参院幹部の発言を巡り、「（党内で）全くそういう議論をしていない」と述べた。訪問先の鹿児島市内で記者団に語った。自民の松山政司参院議員会長が国民民主との連立枠組み拡大を検討すべきだとの考えを示していたが、玉木氏は「いいものは賛成し、おかしいものは修正を求めていく」と強調し、改めて「政策本位」の立場を示した。