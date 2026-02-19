カメラすんっ。平らなPixel 10aをご覧あれ
むしろ凹んでる。
グーグル・スマホのPixel 10シリーズに、お求めやすいモデル「Pixel 10a」が追加されました。
魅力ポイントはiPhoneとのAirDropに対応したQuick Shareが使えることと、カメラの出っ張りが今度こそゼロになったことです。Pixel 9aはちょっとだけ出ていましたからね。
ではご覧ください。
近寄ってみると……
フルフラットです。むしろ背面パネルより若干沈んでいるくらい…！ お見事。
前面を見てみると、画面のふちのベゼルが均一であることが分かります。シンメトリーっていいですね。
カラバリは4色。カメラはメインが48MPと高解像度で、もう一つは13MPの超広角。メインが高解像度だとズームインしたときに割と耐えてくれます。
他のアングルからもご覧あれ。下のUSB-Cからは45Wの有線充電ができて、ワイヤレス充電は10Wです（ただしMagSafeのようなマグネット機能＝Pixelsnapは非対応）。バッテリーは5100mAhで、30時間駆動します。IP68の防水防塵性もあり。
今回はグローバル向けの発表なので、日本での発売時期や価格はまだカミングスーンです。でも、日本に来ることは来る！
Pixelはキャンペーンで大幅割引されることがあるため、タイミングさえあえばaシリーズは実質5万円台みたいなとろがあります。それでいてカメラはしっかりしていて、今回はAirDropとの互換性がある。
本命スマホの匂いがしますね。