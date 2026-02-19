Image: sage chen

むしろ凹んでる。

グーグル・スマホのPixel 10シリーズに、お求めやすいモデル「Pixel 10a」が追加されました。

魅力ポイントはiPhoneとのAirDropに対応したQuick Shareが使えることと、カメラの出っ張りが今度こそゼロになったことです。Pixel 9aはちょっとだけ出ていましたからね。

ではご覧ください。

Image: sage chen

近寄ってみると……

Image: sage chen

フルフラットです。むしろ背面パネルより若干沈んでいるくらい…！ お見事。

前面を見てみると、画面のふちのベゼルが均一であることが分かります。シンメトリーっていいですね。

Image: sage chen

カラバリは4色。カメラはメインが48MPと高解像度で、もう一つは13MPの超広角。メインが高解像度だとズームインしたときに割と耐えてくれます。

Image: sage chen

他のアングルからもご覧あれ。下のUSB-Cからは45Wの有線充電ができて、ワイヤレス充電は10Wです（ただしMagSafeのようなマグネット機能＝Pixelsnapは非対応）。バッテリーは5100mAhで、30時間駆動します。IP68の防水防塵性もあり。

Image: sage chen Image: sage chen Image: sage chen Image: sage chen

今回はグローバル向けの発表なので、日本での発売時期や価格はまだカミングスーンです。でも、日本に来ることは来る！

Pixelはキャンペーンで大幅割引されることがあるため、タイミングさえあえばaシリーズは実質5万円台みたいなとろがあります。それでいてカメラはしっかりしていて、今回はAirDropとの互換性がある。

本命スマホの匂いがしますね。