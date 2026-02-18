クリプトン・フューチャー・メディアは歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』の発売日を4月14日に決定し、予約受付を開始した。

【画像あり】新ビジュアルのシルエット・ソフトウェアのスクリーンショット

『初音ミク V6』は、初音ミクの日本語・英語・中国語に対応したオリジナル・ボイスバンクを搭載した、 VOCALOID6対応の歌声合成ソフトウェア（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）だ。

パッケージに描かれる新しいビジュアルは、シルエットのみ先行で公開された。ビジュアルの全貌は3月9日に公開予定だ。

VOCALOID:AIを駆使した歌声合成エンジンに最適化されており、歌詞とメロディーを入力するだけで、自然な息継ぎを自動で加えることや、複数の言語を織り交ぜた流暢な歌唱を実現する。

機械学習によってピッチ推移や音量推移、タイミング、アクセントを学んでいるため、人間の声に近い歌声表現ができる。また初期設定以外にもパラメーターを使って調整が可能だ。さらにひとつのフレーズからニュアンスの異なるボーカルを複数生成する「TAKE 機能」を使うことでハモリパートも手軽に作成できる。

『初音ミク V6』はボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」を同梱したスターターパックと、すでにエディターを持っているユーザーに向けたボイスバンクの2つで展開される。

また対象製品をSONICWIREで購入し、クリプトンサイトでライセンス登録しているユーザー向けに優待価格で買い求めできる。優待販売は対象製品を登録しているアカウントでログインしたうえで予約ページを申し込むことで自動で適用される。

製品の詳細は『初音ミク V6』のティーザーページで確認してもらいたい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）