一ノ瀬ワタル、劇場映画初主演、理由なき暴力を繰り返す少年と向き合う難役 吉田恵輔監督『四月の余白』6月公開決定
Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』で注目を集めた俳優の一ノ瀬ワタルが劇場映画で初主演を務める、吉田恵輔（※吉＝つちよし）監督の最新作『四月の余白』が、6月26日より新宿ピカデリーほか全国公開されることが決定した。本作で一ノ瀬は、格闘家としての経験を持つ身体能力を生かし、不良少年たちと対峙するリアルなアクションと、人間的な温かさを併せ持つ難役に挑んでいる。
【動画】映画『四月の余白』特報映像
『ミッシング』『空白』などで、人間の奥底にある痛みや葛藤を鋭く描いてきた吉田監督。本作は、監督自身が多感な時期に出会った非行少年やそのコミュニティをモデルに、理由なき暴力を繰り返す少年たちと、彼らに真正面から向き合う大人たちの葛藤と希望を描くオリジナル作品。
荒れる子どもたちに本気でぶつかりながらも笑顔を絶やさない更生施設「みらいの里」の寮長・西健吾役に一ノ瀬。周囲の大人たちを翻ろうする中学3年生の海斗には、吉田監督が抜てきした新星・上阪隼人。2人を引き合わせる中学教師の草野冬子役に夏帆。対話で解決する教育方針に限界を感じ、ブラックな職場環境で摩耗する教師像を繊細に体現する。
海斗の両親役に篠原篤と占部房子。同級生の不良仲間である悠役に、『茜色に焼かれる』や連続テレビ小説『虎に翼』に出演した和田庵。「みらいの里」で心の傷を癒し、日常に戻ろうとする寮生には、山崎七海（※崎＝たつさき）、『旅と日々』などで注目される高田万作（※高＝はしごだか）など将来を嘱望される若手が集結した。
物語は、更生施設の面会室で少年・澤海斗（上阪）が語る衝撃的な言葉から始まる。「先生……人が痛くても、俺はちっとも痛くないんだけど」。他者の痛みを理解できず暴力を繰り返す海斗に対し、「変わらない子はいない」と信じ続ける西（一ノ瀬）。元半グレという過去を持つ西は、問題を起こし続ける海斗と本気で向き合いながら、更生への道を模索していく。
ある日、寮生の少女（山崎）を河川敷の堤防から蹴り落とすという衝撃的な事件を起こす海斗。「お前、一歩間違えたら死んでたんだぞ」と激しくぶつかる西。「急にあんなことする理由ないじゃないですか」と戸惑う海斗の中学教師・草野（夏帆）に、施設職員は静かに告げる。「理由なんてなくてもやるんですよ、あの子たち」。理解を超えた現実に直面する大人たちの苦悩と、それでも希望を見出そうとする姿が胸を打つ映像となっている。
一ノ瀬は「人は更生できるのか。過去の罪は許されないのか。この映画を観終わった後に、皆様の心に問う作品だと思います」とコメント。夏帆も「人を指導することの難しさや歯がゆさ、罪を償うこととは？許すこと、許せないこと、答えのない問いに精一杯向き合いながら演じさせていただきました」と語っている。
海斗役の上阪隼人は、「その年頃にしか分からない親や社会への反発心、何が彼（海斗）をあんなふうにさせてしまったのか、役と向き合う中で、僕自身も多くのことを考えさせられました」と正解のない役への向き合い方を振り返っている。
吉田監督は「この物語は私の実体験や、周りで起こったことをベースに書きました」と明かし、「対話で何ともならない子供を見てきた自分としては、現在の教育で狂気に走る子供達を、どうやって導いたらいいのか疑問を持っています」と、作品に込めた思いを語っている。
■主演：一ノ瀬ワタル（西健吾役）のコメント
西健吾という過去に悪かった男が、現在では子どもたちの更生施設を運営している所から物語がはじまります。四月の余白のスタッフに小学校の先生をやられていた方がいて、その方は一旦教師を辞めて社会を学ぶためにいろんな仕事をして経験を積んでると仰っていました。確かに学校で学ぶ事って勉強だけじゃないし、西健吾みたいな人生を歩んできたからこそ子どもたちに教えれる事ってあるんじゃないかなって思いました。子どもたちのために体罰は必要なのか、何が子どもたちにとっての幸せなのか。人は更生できるのか。過去の罪は許されないのか。この映画を観終わった後に、皆様の心に問う作品だと思います。『四月の余白』ぜひ劇場でご覧ください。
■夏帆（草野冬子役）のコメント
初めての吉田組は、毎日とんでもないスピードでぐんぐん進んでいき、的確で無駄がないのに、遊び心のある吉田さんの演出に、ただただ圧倒されるばかりでした。わたしは冬子という教師を演じています。人を指導することのむずかしさ、歯がゆさ、そして罪を償うこととは？許すこと、許せないこと、答えのない問いに精一杯向き合いながら演じさせていただきました。一ノ瀬さん、そして上阪くんをはじめ、生徒役のみなさんと対峙した時間が、今もまだ強く記憶に残っています。ぜひ、劇場に足を運んでいただけたらうれしいです。
■上阪隼人 (澤海斗役)のコメント
作品への出演が決まったときは、大きな喜びと同時に身の引き締まる思いがありました。常識にとらわれず、ユーモアと深い洞察をあわせ持つ吉田監督の現場は、常に和やかで笑いに満ちており、理解が難しい場面についても丁寧に向き合ってくださったことで、ある意味で「素の自分」で役を演じる事ができたと感じています。その年頃にしか分からない親や社会への反発心、何が彼（海斗）をあんなふうにさせてしまったのか、役と向き合う中で、僕自身も多くのことを考えさせられました。この作品は自分自身の人生を大きく変える一本になると思います。初めての経験も多く、何が本当の正解かはまだ分かりませんが、この作品に僕は全力を注ぎました。人生の中で吉田監督の作品に携わり、海斗として生きた時間は、僕にとって一生の宝物です。
■監督・脚本：吉田恵輔のコメント
この物語は私の実体験や、周りで起こったことをベースに書きました。子どもの頃に育った地域は治安が悪く、不良からヤクザになる人がたくさんいました。私も誰かを傷つけたり、暴力を振るう事に罪悪感など考える事がなく、それが当たり前と思っている環境でした。その環境でも仲間や、理解のある大人との出会いで少しずつ、まともになっていった気がします。
しかし、その成長過程で、飛び抜けて狂気に走る子どもが何人かいました。皆が痛みの限度を知る中で、全く共感性などの理解がなく、仲間の中でも孤立していき、嘘をつき、弱い人間を徹底的に痛めつけ全てを奪う。そういう子どもは、喧嘩が弱く、強いリーダーの陰に隠れて悪さをするタイプが多かった気がします。
当時の学校教育は、教師が生徒を叩いたり、力でねじ伏せていました。そこで、ゲンコツの痛みを知って大人の階段を登る時代でした。しかし、現在の教育では教師が生徒に手を挙げる事ことは、当然ダメで強く叱ることも、場合によってはクレームがくる状況です。対話で理解させる。これが今の教育。対話で何ともならない子どもを見てきた自分としては、現在の教育で狂気に走る子どもたちを、どうやって導いたらいいのか疑問を持っています。
もちろん、子どもに手を上げることは推奨していません。だとしたら、同じ目線で徹底的に向き合うしか道はないと思いますが、日本の教師は、あまりに時間がありません。授業を終えても、課外を作り、テスト採点をして、部活の顧問もやらなくてはいけない。給料だって高くなく、負担だけが多い職業となっています。この映画が、教師の環境問題、理解を超えた子供との向き合い方を見つめ直すきっかけになれば幸いです。
