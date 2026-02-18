サンスター文具から、ディズニーキャラクター「ベイマックス」をデザインしたケース消しゴム「Clutto くるっと」が登場。

使い切ったら替え消しゴムを入れて、長く「ベイマックス」デザインのケースを使えます！

サンスター文具 ディズニー「ベイマックス」ケース消しゴム「Clutto くるっと」

発売日：2026年3月30日(月)

価格：各330円（税込）

サイズ：W21×H13×D66mm（消しゴムを含む）

種類：全5種

発売元：サンスター文具

販売元：プラス

販売店舗：全国の文具店、量販店、専門店、オンラインショップなど

サンスター文具がプラスと協業したケース消しゴム「Clutto くるっと」に、ディズニー映画の人気キャラクター「ベイマックス」限定デザインが登場。

「Clutto くるっと」は、従来の消しゴムにある「小さくなると使いにくい」「紙のケースが破れる」という声に応えた、新方式のケース入りです。

厚みを感じさせないケースは、一般的な消しゴムと同等のサイズ感のケースです。

独自の固定方式により、消しゴムが小さくなっても無駄なく使えます！

ケース入りなので持ち手のサイズが変わらず、しっかりと握って使える消しゴムです☆

ケースは繰り出し式で、ケース下部のツマミをくるくる回転させると、適量の消しゴムを出すことができます。

片手での操作も可能で、簡単に使いたい分を出せる構造です！

6つの角・細い面・広い面からなる6角形状を採用し、さまざまな「消しニーズ」にも対応。

たくさんの字を同時に消すときは広い面を、1文字や部分消しには角をと、消したい場所に合わせて使い分けられます。

また、手にフィットして転がらないので、落としにくい特長も備えてたすぐれもの☆

消しゴムは詰め替え式で経済的、本体はくり返し長く使えるエコ設計です。

消しゴムを使い切っても、専用の替え消しゴムを入れれば、お気に入りのケースで長く使えます！

さらに、消しゴムは非塩化ビニル樹脂を採用し、可塑剤フリー。

長時間ケースと接していても、プラスチック面を溶かす心配はありません。

「Clutto くるっと＜限定＞ベイマックスデザイン」では、「ベイマックス」を散りばめたネオンカラーがカラフルな、5種類のケースをラインナップ。

華やかなカラーリングが可愛い5つのケースデザインで、プレゼントにもおすすめです☆

詰め替えタイプでお気に入りの「ベイマックス」デザインを長く使える、繰り出し式の6面消しゴム。

サンスター文具のディズニー「ベイマックス」ケース消しゴム「Clutto くるっと」は、2026年3月30日より発売です！

