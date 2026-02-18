「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝で会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

一夜明け、世界で注目を浴びたのは表彰台での姿だ。日本のファンの間では「木原運送」と表され、過去にも木原が三浦をかついで表彰台を上り下りする様子がひそかに注目を集めていた。

そして五輪の舞台でも木原が三浦の腰を持って表彰台のてっぺんにリフト。終了後は木原が両手を広げる三浦を抱きかかえたまま、カーペットの上を歩いていた。

これにＩＯＣの公式インスタグラムでは「最も思い出に残るペアスケートのリフト！」と動画で紹介。世界のファンから英文で「おめでとうチームジャパン あなたのパフォーマンスは今日の世界への贈り物でした！」「私は２人の演技に涙した なんて美しい表彰台」「なんてこった！彼女は人形だ。そして彼は紳士だ」「これを見れたのが一番美しかった」と多くの反響の声が寄せられた。

木原はこの日の会見で「ペア競技を見て頂くことは難しかったが、オリンピックを終えてペアのことを知らなかった方々にも知って頂ける機会は少しずつ増えていくと思うので、僕たち世代でペアが終わってしまうのではなくペア大国になるために、僕たちを見てペアをやりたいという子が出て来てもらえるように頑張りたいなと思いますし、ペアを広めていきたい」と語った。三浦は「ＳＰが終わってからフリー当日の練習もずっとポロポロ泣いていた。それが嬉し泣きに変わって、私は本当に良かったなって心から思いました」と話していた。