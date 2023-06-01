　18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万6990円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては423.51円高。出来高は1万705枚となっている。

　TOPIX先物期近は3804.5ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.95ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56990　　　　　+380　　　 10705
日経225mini 　　　　　　 56975　　　　　+365　　　198696
TOPIX先物 　　　　　　　3804.5　　　　 +32.5　　　 11821
JPX日経400先物　　　　　 34385　　　　　+360　　　　1478
グロース指数先物　　　　　 736　　　　　　+3　　　　1132
東証REIT指数先物　　　　　1977　　　　　　+0　　　　　 1

株探ニュース