日経225先物：18日2時＝380円高、5万6990円
18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万6990円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては423.51円高。出来高は1万705枚となっている。
TOPIX先物期近は3804.5ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.95ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56990 +380 10705
日経225mini 56975 +365 198696
TOPIX先物 3804.5 +32.5 11821
JPX日経400先物 34385 +360 1478
グロース指数先物 736 +3 1132
東証REIT指数先物 1977 +0 1
