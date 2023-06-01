見上愛、今年の意気込みを表す漢字は“食”…その意味は？
株式会社オンワード樫山が展開するレディースブランド『23区』は、アンバサダーを務める俳優・見上愛さんが出演する2026年春夏最新ブランドムービー「AIと愛」を２月18日（水）から『23区』公式ブランドサイト及び公式 YouTube で公開する。
“THE STANDARD，NEW ME”というコンセプトのもと、世代や時代を超えて愛されるシンプルで上質な服を提案している『23区』。2026年春夏シーズンは、いつもより刺激的なスタイルに身を包んだときに垣間見える自信や気品、優美さといった側面にフォーカス。
そして、今回のブランドムービー「AIと愛」では、見上さんがマニッシュでスマートな“Cool”スタイルのAIと、カラフルで柔らかい“Cute”スタイルの愛という二つの顔を演じ分け、15秒間のムービーの中で劇的に印象を変える姿を通し、「進化していく美しさ」と「普遍的な美しさ」を両立する人間の二面性を表現。また、グラフィックでは春夏最新スタイル10パターンを鮮やかに着こなしている。
ベーシックな心地よさがありながら、新たな自分に出会う新鮮さも併せ持つブランドの世界観を表現し、洗練された魅力と愛が溢れるあたたかさ、両方の大切さを感じられる動画になっている。
さらに、今回はメイキング動画とインタビュー動画も２月18日（水）から公開。メイキングでは、撮影の裏側に密着し、真剣な表情や撮影後のリラックスした笑顔を見ることができる。
一方、インタビューでは、見上さんの今年の意気込みや最近の気分転換方法、さらには公開時期にちなんだバレンタインデーの思い出なども。なお、今年の意気込みを漢字１文字で表すと“食”だとか。「毎年睡眠は大事にしようと思って生きていて、睡眠は大事に出来る習慣がついたので、次は食事だなと思っています。ちょうどご飯を作る系のアニメにハマっていたこともあり、今、食への探究心がすごいことになっているので、食を探求しつつ、自分が健康でいられるご飯を作れるようになりたいなと思ってます」とのこと。
また、今ハマっていることは“温泉”だそうで「元々好きだったんですけど、この数カ月間でもっと温泉にハマって、こだわりながらいろんな温泉に入りに行ってるので、ちょっと寒い冬の時期から暖かい春の時期にかけても温泉に入りに行きたいなと思います」と語っている。
