今年も伊豆・河津町の「河津桜まつり」の季節がやってきました。まだ寒さが残る2月に濃いピンク色の花を咲かせてくれる河津桜。昨年の来場者数は約54万人。2月下旬には満開となり、3月上旬まで咲き続ける見込みで、今年も大勢の来訪が予想されています。



さて、ひと足早い春の訪れを知らせる河津桜を楽しんでいるのは人間だけではありません。毎年のように「河津桜まつり」を訪れているのが、カワウソのアティくんとういちゃん。



YouTubeチャンネル「Aty」の「渋すぎる花見 、カワウソ、風流を極める [Otter Life Day 947]」には、昨年2025年に伊豆の「河津桜まつり」を訪れたアティくんとういちゃんがお花見を満喫する様子が収められています。



久しぶりの遠出で伊豆の河津町にやってきたアティくんとういちゃん。まずは川に入って、気持ちよさそうに水遊びを楽しみます。その後、河津桜が咲き誇る川沿いの道を散歩し始めますが、早起きしたせいか、ういちゃんは眠くなってしまった様子。



そこで飼い主さんが用意したのが、持参した「カワウソ専用」カート。カートの中で眠りに落ちるういちゃんに優しく毛繕いをしてあげるアティくんの姿に癒されます。ういちゃんが眠っている間、身を乗り出してじっと桜の花を眺めるアティくん。その真剣でどこか渋い表情は、まるで桜の美しさを深く味わっているかのようです。一方お昼寝から目覚めたういちゃんは、お目当ての鮎の屋台が気になるのか、桜はそっちのけでキョロキョロ。ようやくお待ちかねの鮎を手にすると、夢中になって美味しそうに頬張るふたりでした。



日が暮れると、ライトアップされた幻想的な夜桜も鑑賞。翌日は場所を変えて南伊豆の下賀茂を訪れ、「みなみの桜と菜の花まつり」で満開の河津桜と一面に広がる菜の花畑の美しいコントラストを楽しみました。アティくんとういちゃんにとって、心ゆくまで春を満喫できた素敵な旅行になったようです。



2月13日に「見頃宣言」が出された「河津桜まつり」。みなさまも足を運んでみてはいかがでしょうか。ひょっとしたら、今年もお花見を楽しむカワウソがいるかも！？