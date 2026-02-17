浜崎あゆみが、自身のライブでダンサーとして活躍している“ゴリちゃん”こと松GORIの誕生日を祝いながら、彼の近況についてInstagramを通じて明かしている。

「実は昨年の10月頃から、ゴリちゃんに身体の不調が出始めていました」という書き出しから始まる浜崎の文章には、チームが波乱の連続だったこと、出来うる最大限を超えて闘いながらも、その年の年末に開催した恒例のカウントダウンライブ『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-』のリハーサルが始まった頃には松GORIはスタジオに通える状態にはなくなっていたと綴られている。

浜崎は「皆にはとにかくLIVEを楽しんで欲しいという一心から、何も言わずに今日まで来てしまった事、心配をかけてしまった事、本当にごめんね」と謝りつつ、「今ゴリちゃんは病院に通いながら少しずつゆっくりと日常を取り戻している所ですが、この先にはまだ検査入院も待ち受けていますので、彼の健やかな日々を静かに願っていただけると幸いです」と報告した。Instagramには浜崎と松GORIの仲睦まじい関係性が滲む、数々のショットがアップされている。

コメントでは「話してくれて、ありがとう」「全ての写真優勝」「ゴリさんの体調がよくなったらまた2人の笑顔を見れると嬉しいなぁ」などの声が集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）