東京ディズニーシーでは、2026年に開園25周年を迎えるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念した特別なカプセルトイが、2026年4月8日より順次登場！

グランドオープンから25年間のアニバーサリーアートが復刻し、当時の雰囲気を感じられるデザインを使用した全3テーマのアイテムがラインナップされます。

第1弾として登場する歴代のショッピングバッグをモチーフにした小物入れや、第2弾のキーチェーンなど、アニバーサリーイヤーならではの魅力的なラインナップが展開されます。

東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」カプセルトイ

販売開始予定日：2026年4月8日(水)より順次

価格：1回 500円

販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

25周年のお祝いを盛り上げるスペシャルグッズとして、東京ディズニーシーの歴史を感じさせるカプセルトイが登場します。

イベント期間を通して3つのテーマで展開される予定となっており、コレクションして楽しむことができます。

第1弾は2026年4月8日から、第2弾は2026年7月初旬から発売される予定です。

ショッピングバッグ（小物入れ）

販売開始：2026年4月8日(水)

価格：1回 500円

東京ディズニーシーの各アニバーサリーイヤーのデザインが中央に描かれた、ショッピングバッグをモチーフにした小物入れです。

グランドオープンから5周年、10周年、15周年、20周年、そして最新の25周年までのデザインが揃います。

素材の性質上、商品を小さく折りたたんで梱包するため、折りシワが発生する場合があります。

キーチェーン

販売開始：2026年7月初旬

価格：1回 500円

周年アートをモチーフにしたコスチューム姿のミッキーマウスがデザインされたキーチェーンです。

パークで人気のチョコレートクランチ缶やTodayをイメージしたチャームが一緒になっています。

歴代の衣装をまとったミッキーマウスがアニバーサリーの思い出を呼び起こします。

アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

開催期間：2026年4月15日(水)から2027年3月31日(水)

25周年の東京ディズニーシーは、テーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれます。

さまざまな海の魅力から着想を得た祝祭感あふれる世界で、笑顔が広がっていく特別な1年を体験できます。

カプセルトイの他にも、ジュビリーブルーを基調としたぬいぐるみバッジや、カスタマイズ可能なジュビリーバッジなど、多種多様なスペシャルグッズが展開されます。

25年間の感謝と祝祭の気持ちが込められた、東京ディズニーシーならではの特別なカプセルトイ。

コレクションして自分だけの思い出を形にするのも、家族や友人と一緒に楽しむのもおすすめです。

東京ディズニーシー「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」カプセルトイの紹介でした。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 歴代の周年アートが復刻！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”カプセルトイ appeared first on Dtimes.