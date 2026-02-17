歴代の周年アートが復刻！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”カプセルトイ
東京ディズニーシーでは、2026年に開園25周年を迎えるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念した特別なカプセルトイが、2026年4月8日より順次登場！
グランドオープンから25年間のアニバーサリーアートが復刻し、当時の雰囲気を感じられるデザインを使用した全3テーマのアイテムがラインナップされます。
第1弾として登場する歴代のショッピングバッグをモチーフにした小物入れや、第2弾のキーチェーンなど、アニバーサリーイヤーならではの魅力的なラインナップが展開されます。
東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」カプセルトイ
販売開始予定日：2026年4月8日(水)より順次
価格：1回 500円
販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください
25周年のお祝いを盛り上げるスペシャルグッズとして、東京ディズニーシーの歴史を感じさせるカプセルトイが登場します。
イベント期間を通して3つのテーマで展開される予定となっており、コレクションして楽しむことができます。
第1弾は2026年4月8日から、第2弾は2026年7月初旬から発売される予定です。
ショッピングバッグ（小物入れ）
販売開始：2026年4月8日(水)
価格：1回 500円
東京ディズニーシーの各アニバーサリーイヤーのデザインが中央に描かれた、ショッピングバッグをモチーフにした小物入れです。
グランドオープンから5周年、10周年、15周年、20周年、そして最新の25周年までのデザインが揃います。
素材の性質上、商品を小さく折りたたんで梱包するため、折りシワが発生する場合があります。
キーチェーン
販売開始：2026年7月初旬
価格：1回 500円
周年アートをモチーフにしたコスチューム姿のミッキーマウスがデザインされたキーチェーンです。
パークで人気のチョコレートクランチ缶やTodayをイメージしたチャームが一緒になっています。
歴代の衣装をまとったミッキーマウスがアニバーサリーの思い出を呼び起こします。
アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」
続きを見る
開催期間：2026年4月15日(水)から2027年3月31日(水)
25周年の東京ディズニーシーは、テーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれます。
さまざまな海の魅力から着想を得た祝祭感あふれる世界で、笑顔が広がっていく特別な1年を体験できます。
カプセルトイの他にも、ジュビリーブルーを基調としたぬいぐるみバッジや、カスタマイズ可能なジュビリーバッジなど、多種多様なスペシャルグッズが展開されます。
25年間の感謝と祝祭の気持ちが込められた、東京ディズニーシーならではの特別なカプセルトイ。
コレクションして自分だけの思い出を形にするのも、家族や友人と一緒に楽しむのもおすすめです。
東京ディズニーシー「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」カプセルトイの紹介でした。
©Disney
