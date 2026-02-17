1.ふきのとう

ふきのとうにはカリウムが含まれています。泌尿器系の持病がある猫には与えない方がいいでしょう。健康な猫であっても腎臓に負担をかける恐れがあるため、積極的に与える必要はありません。

また、ふきのとうには、ピロリジジンアルカロイド類の天然毒素が含まれています。水に溶けやすく、アク抜きをすることで毒素が流れるため、猫に与える場合は必ずアク抜きをして刻んだものをごく少量にしましょう。

ふきのとうには独特の苦みやえぐみがあり、猫が好んで食べることは少ないと思いますが、与える場合は注意しながら与えて下さいね。無理に与えるのはやめましょう。

2.たけのこ

たけのこはカルシウム、マグネシウムなどのミネラルが多く、泌尿器系の持病のある猫にはリスクの高い食材です。

健康な猫であっても、たけのこに含まれるシュウ酸が結石の原因にもなるため、注意が必要です。

また、繊維質が多いため、与え過ぎは消化不良を起こすこともあります。

たけのこの土佐煮などはかつお節を使用していることもあって、猫が興味を示すかも知れません。でも、味付けをした後では塩分を取り過ぎてしまうので、たけのこを与える場合は、茹でて味付けしていないものを刻み、少量だけにしておきましょう。

3.菜の花

菜の花は、刺激が強い成分が含まれているため、できれば猫には与えない方がいい食材です。

菜の花を含むアブラナ科の植物は、猫が大量に摂取すると甲状腺機能に悪影響を及ぼすともいわれています。甲状腺や腎臓に疾患のある猫には与えないで下さい。

健康な猫であっても、猫がほしがるとき以外は控え、与える場合は茹でたものを少量だけにしましょう。

菜の花を猫草のかわりに与えないで下さいね。キッチンに置いてあるものを猫が食べてしまうことも考えられます。菜の花の保管には気をつけましょう。

4.そらまめ

そらまめは、キャットフードの原料に使用されることもあり、与えてはいけない食材ではありませんが、大量に与えてしまうと、消化不良を起こす恐れがあります。

また、そらまめにはミネラルが豊富に含まれています。腎臓の持病のある猫には与えないようにしましょう。

猫に与える場合は、必ず茹でてから。そらまめは粒が大きいので、そのまま与えると喉に詰まらせてしまう恐れもあります。細かく刻むか、つぶしてから、少量を与えましょう。

まとめ

ご紹介した春の食材は、絶対に与えてはいけないものではありませんが、健康状態によっては避けた方がよいものです。不安がある場合は、あえて与える必要はありません。

与える場合も、必ず茹でて細かくしたものを、少量にしておきましょう。万が一、食べた後で体調不良が見られた場合は、動物病院を受診して下さいね。

(獣医師監修：葛野莉奈)