野菜の水きりや揚げ物の油きりなど、調理時の水と油をしっかり吸収してくれるキッチンペーパー。手軽＆便利さゆえ、愛用している人も多いはず。

しかし、市販のキッチンペーパーをそのまま使うと、生活感が出てしまうばかりかうまく取り出せず困っている、なんて不満ありませんか？

デザイン性豊かで部屋の雰囲気に馴染みやすく、機能性にも優れたアイテムがあります。

今回は、山崎実業（Yamazaki）の「片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー リン」を紹介します！

山崎実業(Yamazaki) 片手でカット 隠せる キッチンペーパーホルダー S ナチュラル 本体：W26.2×D12.7×H13.5cm リン RIN ペーパーホルダー キッチン収納 1643 4,249円 Amazonで見る PR PR 4,400円 楽天で購入する PR PR 4,400円 Yahoo!ショッピングで見る

キッチンペーパーを清潔に保管できて見た目もオシャレ

キッチンペーパーをケースに入れるだけで保管できる「片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー リン」。見た目と衛生面を重視する人は、隠すタイプの収納ホルダーがおすすめです。

水回りや調理器具の近くに置いても水はねや油汚れ、ホコリの付着を防ぎ、いつでも清潔な状態でキッチンペーパーを使うことができます。

フタの木目とスチールのコントラストが映えるシンプルなデザインは、どんなインテリアにもぴったり。

洗面台に置いておけば、来客時の手洗い用にも◎。最後はポイっとゴミ箱に捨てるだけなので、タオルのように洗濯する手間もなく衛生的です。

調理中でも安心。片手で引き出してカットも簡単

使い方はいたってシンプル。シャフトにキッチンペーパーを差し込んで、ホルダーにセットするだけ。

シャフトのおかげでスムーズに回転するから、ペーパーが途中でちぎれる心配もありません。

取り出し口部分には、カットしやすいシリコーンストッパーを採用。両手を使わず、片手で引き出してミシン目部分で切ることができるので、調理中の忙しい合間でもサッと使えて便利です。

キッチンペーパーを交換する時もフタを外すだけでOK。補充がラクラクなのも魅力的です。

本体は丈夫で重いスチール製。水や汚れに強く、耐久性も折り紙つき

本体部分はスチール製で安定感＆耐久性抜群。水にも強く、油や汚れがついても拭き取るだけで綺麗に落とせます。

壁掛け型や吊り下げ型タイプとは異なり、置き型タイプなので設置のために事前準備も必要ありません。

サイズはコンパクトな「S」と、海外製の大判タイプに対応した「L」の2種類。普段使っているキッチンペーパーや、場所に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

本体部分は磁力を帯びているから、キッチンタイマーやメモなどをマグネットで貼りつけることも可能。普段使っている小物も一緒に収納できる優れモノですよ。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image:Amazon.co.jp,山崎実業