¡ÖÃù¶â¤¹¤ë¤À¤±¥à¥À¡×¡ÒÇ¯¼ý800Ëü±ß¡Ó¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¡Ê32¡Ë¤¬¿·NISA¤Ë360Ëü±ß¤òÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¸å²ù¡£¡È²¼ÍîÁê¾ì¡É¤Çµã¤¯µã¤¯ÇäµÑ¤¹¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
»ñ»º·ÁÀ®¥Ö¡¼¥à¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢¿·NISA¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡ÖNISA¤Ï°Â¿´¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Î¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷A¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢360Ëü±ß¤ò¿·NISA¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¼Â²È¤Î²þ½¤¤ÇµÞ¤Ê½ÐÈñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢²¼ÍîÁê¾ì¤Ç»ñ»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸½¶â·Ú»ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤È»ñ»º¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢FP¤ÎºØÆ£ÏÂ¹§»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃù¶â¤Ï¥à¥À¡×360Ëü±ß¤ò¿·NISA¤ËÁ´ÅêÆþ
¡ÖÃù¶â¤¹¤ë¤À¤±¥à¥À¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¿·NISA¤Ê¤éÄ¹´ü¤Ç»ý¤Æ¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×
Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Î¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷A¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢»ñ»º·ÁÀ®¥Ö¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃù¤á¤Æ¤¤¿ÍÂ¶â¤ÎÂçÈ¾¡¢Ìó360Ëü±ß¤ò¿·NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤È¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ë°ì³ç¤ÇÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý¤Ï¹â¤¯¡¢Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÏµëÍ¿¤Ç½½Ê¬¤ËÏÅ¤¨¤ëA¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¸½¶â¤ò»Ä¤¹ÍýÍ³¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹´üÅê»ñ¤¬Á°Äó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¸½¶â¤À¤±¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åê»ñ·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿·NISA¡ÈÁ´¿¶¤ê¡É¤¬¾·¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¸Ï³é
¤¢¤ëÆü¡¢¼Â²È¤«¤é¡ÖµÞ¤®¤Ç¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ300Ëü±ß¤Û¤ÉÍÑÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Í£°ì¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÊüÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¸½¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
Áê¾ì¤ÏµÞÍî¤·¡¢A¤µ¤ó¤Î¿·NISA¸ýºÂ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÇä¤ë¤Î¤ÏºÇ°¤À¡×¤ÈÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡¢²¼ÍîÃæ¤Î»ñ»º¤ò¡Èµã¤¯µã¤¯¡ÉÇäµÑ¤¹¤ëÁªÂò¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÜÍè¡¢Ä¹´ü¤ÇÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤ò¡¢°ìÈÖÇä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚ¤êÊø¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢360Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¸µËÜ¤Ï280Ëü±ß¤·¤«Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹´üÅê»ñ¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤ª¶â¡É¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸å²ù¤ÎÇ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤Ï½¸¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¸½¶â·Ú»ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤Î½ÅÍ×À
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·NISA¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤ò¡È¥à¥À¡É¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢¸½¶â¤ÎÌò³ä¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ñ»º¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤º¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤ÈÀ¸³è»ñ¶â¤Î¶èÊÌ¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ºÀ¸³èÈñ¤Î6¥õ·îÊ¬ÄøÅÙ¤Ï¡¢É¬¤º¸½¶â¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£µÞ¤ÊÉÂµ¤¡¢²ÈÂ²¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¶µ°éÈñ¡½¡½ÁÛÄê³°¤Î½ÐÈñ¤Ï¡¢Áê¾ì¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿·NISA¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢²È·×¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áý¤ä¤¹¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºØÆ£ ÏÂ¹§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ê¡¼¥é¥¤¥Õ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFP®¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡Ë