【バーチャルボーイ Nintendo Classics】 2月17日～ 配信

任天堂は、「Nintendo Switch Online ＋ 追加パック」の専用サービスとして、「バーチャルボーイ Nintendo Classics」を本日2月17日より配信する。

「バーチャルボーイ」は、任天堂が1995年に発売した奥行きのある立体映像のゲームが楽しめるゲーム機。「バーチャルボーイ Nintendo Classics」では「マリオズテニス」や「ギャラクティック・ピンボール」、「テレロボクサー」など立体映像を活かしたタイトルが順次配信予定となっている。

【バーチャルボーイ Nintendo Classics タイトル・機能紹介】

「バーチャルボーイ Nintendo Classics」は、Nintendo Switch 2とNintendo Switchの両方で遊べるが、遊ぶためには別売りの専用ハード「バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」または「バーチャルボーイ (ペーパーモデル) for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch」が必要になる。「バーチャルボーイ Nintendo Classics」は3D映像専用のソフト。なお、3D映像の見えかたには個人差があり、体質によっては3D映像に見えない場合がある。

【バーチャルボーイ for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch】

当時のハードの細部にまでこだわって忠実に再現したモデル。Switch2やSwitchを差し込むことでプレイできる

【バーチャルボーイ (ペーパーモデル) for Nintendo Switch 2/Nintendo Switch】

手軽にあそべる紙製のモデル。Switch2やSwitchを差し込んでからJoy-Con 2 やJoy-Conを取り付け、両手に持ってプレイできる

「バーチャルボーイ Nintendo Classics」の機能

「巻き戻し」機能

遊んでいる途中で、少しだけ時間を巻き戻すことができる。ゲームオーバーやミスをしてしまった時など、失敗する前に戻ってゲームをやり直すことができる。

操作をみる／かえる

コントローラー（※）のどのボタンでどの操作を行なうのか、簡単に確認できる。また好きなボタンに好きな操作を割り当てて、自分のプレイスタイルに合わせたカスタマイズができる。

（※）Joy-Con 2 /Joy-Con/Nintendo Switch 2 Proコントローラー/Nintendo Switch Proコントローラーに対応している。

【「バーチャルボーイ Nintendo Classics」サービス開始時から遊べるタイトル】

・「ギャラクティック・ピンボール」

・「3-Dテトリス」

・「テレロボクサー」

・「バーチャルボーイ ワリオランド アワゾンの秘宝」

・「インスマウスの館」

・「T&E ヴァーチャルゴルフ」

・「レッドアラーム」

(C) Nintendo Nintendo Switch・Virtual Boyは任天堂の商標です。