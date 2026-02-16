±éµ»Ä¾¸å¡¢¥¥¹¥¯¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¤Î¡È±¦¼ê¡É¤Ë´¶Æ°¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×ÍîÃÀ¤¹¤ëÌÚ¸¶¤Ë¡Ä
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢SP
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢73.11ÅÀ¤Ç5°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¤Ï¡¢»°±º¤¬Íî¤Á¹þ¤àÌÚ¸¶¤òÎå¤Þ¤¹»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¯¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¤¬¤Ã¤¯¤ê¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´é¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°±º¤Ïµ¤¾æ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÚ¸¶¤Îº¸¸ª¤ËÍ¥¤·¤¯±¦¼ê¤òÅº¤¨¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤ËSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¡£ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥È¤Î¥ß¥¹¤Ë¹à¿â¤ì¤ëÌÚ¸¶¤¯¤ó¤òÎå¤Þ¤¹¤ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬Íê¤â¤·¤¤¡×
¡ÖÌÚ¸¶¤¯¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡£¡£¡×
¡Ö¤ê¤¯¤Á¤ã¤óÍê¤â¤·¤¤¡ª¥¥¹¥¯¥é¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×
¡Ö¥¥¹¥¯¥é¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤ëÎ¶°ì¤¯¤ó¤ò¤ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬Îå¤Þ¤·¤Æ¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈÔ²ó¤¹¤ë¤¾¡×
¡Ö´é¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÌÚ¸¶¤¯¤ó¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ÆÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¤ê¤¯¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡2019Ç¯¤Ë¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¡£¥á¥À¥ë·÷¤Î3°Ì¤Þ¤Ç¤Ï1.49ÅÀº¹¡¢¼ó°Ì¤È¤Ï6.90ÅÀº¹¤À¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¾¡Éé¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ËÎ×¤à¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë