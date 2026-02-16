¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©Î¥Æý¿©¤Î¤ª¤«¤æ¡¢·îÎð¤À¤±¤Ç¹Å¤µ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏNG¡ª¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤Ï
¤ª¸ý¤È»ÑÀª¤ÎÀìÌç²È¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤ÎÅ·ºÍÊÝ°é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¡ÚÎ¥Æý¿©¡Û·îÎð¤è¤êÂç»ö¤Ê¡Ø¤ª¤«¤æ¤Î¹Å¤µ¡Ù¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Î¥Æý¿©¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤ª¤«¤æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·îÎð¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖÈ¯Ã£¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹Å¤µ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¤Þ¤º¡¢Î¥Æý¿©½é´ü¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë10ÇÜ¤¬¤æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸ý¤òÊÄ¤¸¤ëÎý½¬¤Î¤¿¤á¡×¤Î¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥×ー¥ó¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¸å¤Ë¿°¤òÊÄ¤¸¤ëÆ°ºî¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¿å¤ÇÍÏ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥É¥í¥É¥í¤Î¾õÂÖ¤Ç½½Ê¬¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤ª¤«¤æ¤Î¹Å¤µ¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¤¬·îÎð¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¸ý¤ÎÆ°¤¡×¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¡Ö¥´¥Ã¥¯¥ó¤È°û¤ß¹þ¤à»þ¤Ë¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤¬ºÇÂç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤·¡¢°û¤ß¹þ¤à½Ö´Ö¤Ë°ì½Ö¤Ç¤â¸ý¤¬³«¤¤¤¿¤ê¡¢¥¯¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¿©¤ÙÊª¤¬¹Å¤¹¤®¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È»á¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï°ì¸Ä¼êÁ°¤Î¹Å¤µ¤Ë¤ª¤È¤¹¡×¤È¡¢ÌµÍý¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢°ì¤ÄÁ°¤Î½À¤é¤«¤¤ÃÊ³¬¤ËÌá¤¹¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¸ý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥àー¥º¤Ë°û¤ß¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÎÉ¤¤ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢Î¥Æý¿©¤Î¿Ê¤áÊý¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¸Ä¡¹¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¯¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö10ÇÜ¤¬¤æ¡×¤«¤é»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£¸ý¤òÊÄ¤¸¤ëÎý½¬¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤ò¤·¤ã¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¸ì¤ë¡£
Î¥Æý¿©¤Î¿Ê¤áÊý¤ËÇº¤àÊÝ¸î¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢²è°ìÅª¤Ê·îÎð¤Î´ð½à¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¸ý¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
