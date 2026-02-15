【PROJECT R.E.D.カフェ】誕生！ 新ブランド「東映ヒーローズキッチン」始動
パセラリゾーツ池袋本店内に「PROJECT R.E.D.カフェ」 がオープン。『PROJECT R.E.D.』の記念すべき第１弾作品『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送開始にあわせた、2026年2月15日（日）からの開店となる。
これに伴い、既存店舗である「仮面ライダー ザ ダイナー」「スーパー戦隊レストラン」の2店舗に、PROJECT R.E.D.カフェをあわせた全3店舗を、新ブランド 「東映ヒーローズキッチン」 として展開する。
「東映ヒーローズキッチン」は、『仮面ライダーシリーズ』や『スーパー戦隊シリーズ』、『PROJECT R.E.D.』の世界観を ”食” と ”空間” を通じて体感できる、東映公式コラボレーションレストランエリア。
世代を超えて愛され続けるヒーローたちの魅力を、より多くのファンの皆さまにお楽しみいただける場として進化していくという。
そして、PROJECT R.E.D.カフェでは、作品の世界観をイメージしたコラボメニューや空間演出を展開予定。コラボメニューの詳細につきましては、後日改めて発表されるのでお楽しみに。
また「東映ヒーローズキッチン」の始動にあわせて、「仮面ライダー ザ ダイナー」および「スーパー戦隊レストラン」では、グランドメニューの内容も刷新予定。より多くのお客様にお楽しみいただけるラインナップへと進化する。
さらに「東映ヒーローズキッチン」の公式ホームページも公開。最新情報を発信する公式Xアカウントも同時に開設された。コラボ情報や限定メニュー、イベント情報などが随時発信されるので要チェックだ。
これに伴い、既存店舗である「仮面ライダー ザ ダイナー」「スーパー戦隊レストラン」の2店舗に、PROJECT R.E.D.カフェをあわせた全3店舗を、新ブランド 「東映ヒーローズキッチン」 として展開する。
世代を超えて愛され続けるヒーローたちの魅力を、より多くのファンの皆さまにお楽しみいただける場として進化していくという。
そして、PROJECT R.E.D.カフェでは、作品の世界観をイメージしたコラボメニューや空間演出を展開予定。コラボメニューの詳細につきましては、後日改めて発表されるのでお楽しみに。
また「東映ヒーローズキッチン」の始動にあわせて、「仮面ライダー ザ ダイナー」および「スーパー戦隊レストラン」では、グランドメニューの内容も刷新予定。より多くのお客様にお楽しみいただけるラインナップへと進化する。
さらに「東映ヒーローズキッチン」の公式ホームページも公開。最新情報を発信する公式Xアカウントも同時に開設された。コラボ情報や限定メニュー、イベント情報などが随時発信されるので要チェックだ。