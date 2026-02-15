ホテル東京ガーデンパレスが、2026年1月19日から3月19日まで、第7回春の装飾 大つるし飾り展を開催中！

東日本大震災の復興を祈願したつるし雛と、日本三大つるし飾りのひとつ「傘福」、宮城県大崎市のつるし飾り作品、約3000個の雛飾り物を展示。

新潟物産展やレストランコラボランチ企画も同時開催されます。

ホテル東京ガーデンパレス「春の装飾 大つるし飾り展」

開催期間：2026年1月19日〜3月19日

会場：ホテル東京ガーデンパレス 1階ロビー

所在地：東京都文京区湯島1-7-5

入場：無料

ホテル1階ロビーにて、東日本大震災の復興を祈願した雪国越後三大つるし雛、山形県酒田市の「傘福」、宮城県大崎市の「きっこまざぎ教室」作品を展示。

約3000個の雛飾り物が会場を彩ります。

雪国越後三大つるし雛

2011年の東日本大震災の復興を祈願してディスプレイされた、新潟県の十日町「幸せを呼ぶつるし雛」、津南町「幸せを呼ぶつるし雛つるの恩返し」、湯沢町「幸せを呼ぶつるし雛雪うさぎの旅立ち」のミニチュア3基を展示。

新潟の十日町・津南町・湯沢町にそれぞれディスプレイされている大きなつるし雛の、ミニチュア版を鑑賞できます。

湊町酒田の傘福

山形県酒田市に古くから伝わる「傘福」は、日本三大つるし飾りのひとつ。

傘の先に赤い幕を張った天蓋に、願いを込めた細工物を吊るして飾ることが特徴です。

花や動物、赤ちゃんをかたどったかわいらしい人形など、ひと針ひと針手縫いされた飾り物が並びます。

江戸時代、女性たちが古布や古綿を持ち寄って集まり、家族の健康や幸せを願って製作した傘福をお寺や観音堂へ奉納してきた歴史があります。

人々の願いを表す飾り細工にはそれぞれ意味合いがあり、酒田の地で連綿と受け継がれてきた伝統文化。

ホテル1階ロビーには、高さ2.5メートルの大型の傘福3基をはじめ、特定非営利法人かさふくのスタッフが中心となって作成した数々の飾り物が飾られています。

毎年2月下旬から11月上旬まで、酒田市にある山王くらぶにて開催される「湊町酒田の傘福展」では、圧巻の傘福展示が行われ、多くの見学客で賑わいをみせています。

きっこまざぎ教室のつるし飾り

宮城県大崎市から、つるし飾りの教室参加の生徒による製作活動されている「きっこまざぎ教室」の作品も多数展示。

「きっこまざぎ」とは宮城県県北の方言で、布を切ったり、細かく裂いて遊ぶことを意味します。

教室に通う生徒たちは、生まれてきた子供の幸せを願い、小さな人形に想いを詰めて作るつるし雛を製作。

作品の数々は、赤ちゃんの大事なお守りとして大切にされてきました。

つるし雛販売

展示期間中、種類豊富なつるし雛の販売が実施されます。

1000円程度の小物から本格的な飾り物まで、多数の商品を販売。

新潟物産展

開催日：2026年2月24日〜25日

時間：10:00〜17:00

会場：ホテル東京ガーデンパレス 1階ロビー

2日間限定で、新潟県十日町の道の駅クロステン、京祐より新潟県の特産品を集めた物産展が開催されます。

新潟県産のいちご「越後姫」、「フレグランスピーチ」や笹団子をはじめ、越後産地から直送された特産品を販売。

レストラン「オーロラ」×新潟県ご当地麺コラボランチ

提供期間：2026年2月〜3月の曜日限定

会場：館内レストラン「オーロラ」

新潟県胎内市「小国製麺」の米粉入り生パスタとご当地焼きそばを使用したコラボランチを販売。

小国製麺は、新潟県産の米粉を使用した麺づくりを根幹として、うどん・そば・焼きそば・ラーメン・パスタと様々な麺製品を製造しています。

約3000個の雛飾り物が彩る春の装飾展で、日本各地のつるし飾り文化に触れ、新潟の特産品や米粉麺料理も楽しめるイベント。

ホテル1階ロビーにて無料で鑑賞できます。

高さ2.5メートルの傘福や、ミニチュアつるし雛、きっこまざぎ教室の作品など、ひと針ひと針に込められた願いと伝統を感じられる展示です。

ホテル東京ガーデンパレス「春の装飾 大つるし飾り展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 展示の開催期間はいつですか？

2026年1月19日から3月19日までです。

Q. 入場料はかかりますか？

入場無料で鑑賞できます。

Q. 新潟物産展はいつ開催されますか？

2026年2月24日と25日の2日間、10:00〜17:00に開催されます。

Q. つるし雛は購入できますか？

展示期間中、1000円程度の小物から本格的な飾り物まで、多数のつるし雛を販売しています。

Q. ホテル東京ガーデンパレスへのアクセスは？

東京都文京区湯島1-7-5、御茶ノ水駅より徒歩5分です。

