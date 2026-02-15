¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ß ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤È¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¡¼¥°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï14Æü¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥²¡¼¥à¡¢»¨»ïÏ¢ºÜ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤·Á¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Âç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤È¤Ï2022Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ë¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤è¤ê6ºîÉÊ¡Ê¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ø¥¤¥¥Å¥é¥¤¥Ö! LOVELIVE! BLUEBIRD¡Ù¡Ë¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6µå¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥é¥Ü»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢³ÆºîÉÊ¤Î½Ð±éÀ¼Í¥¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÆÃÊÌ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£