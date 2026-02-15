¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç96¡ÛÈï³²¼Ô¤ÎÊì¤¬Êú¤¤¤¿£³¤Ä¤Îµ¿Ìä¡Ä¡Ö¤Ä¤¯¤ÐºÊ»Ò»¦³²»ö·ï¡×Ì¤¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡È°Ç¡É
»¦¿ÍÈÈ¤¬Èï³²¼Ô¤ò°½÷°·¤¤
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î1996Ç¯£²·î23Æü¹æ¡Ø¡Öº£¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡Ä¡×È½·èÌÜÁ°¡¡Èï³²¼Ô¤ÎÊì¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Ä¤¯¤ÐºÊ»Ò»¦¿Í¡Ö£³¤Ä¤ÎÆæ¡×¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
1994Ç¯10·î¤Ëµ¯¤¤¿¡Ø¤Ä¤¯¤ÐºÊ»Ò»¦³²»ö·ï¡Ù¡£°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Î¥¨¥ê¡¼¥È°å»ÕX¡ÊÅö»þ31¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤Ë¶Ð¤á¤ë´Ç¸î»Õ¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ÎËö¤Ë¡¢ºÊA»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ31¡Ë¤ÈÄ¹½÷B¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ£²¡Ë¡¢Ä¹ÃËC¤¯¤ó¡ÊÅö»þ£±¡Ë¤Î£³¿Í¤ò¼ê¤Ë¤«¤±¡¢°äÂÎ¤ò²£ÉÍ¹Á¤Ø°ä´þ¤·¤¿»ö·ï¤À¡£
Èï¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿X¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢FRIDAY¤ÏA»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¿¹¸ýÎË»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦Åö»þ57¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¡¦¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÈ½·è¸øÈ½¤¬1996Ç¯£²·î22Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Ç¯11·î¤Ë¸¡»¡Â¦¤ÏX¤Ë»à·º¤òµá·º¡£Æ±12·î¤ËÊÛ¸îÂ¦¤âºÇ½ªÊÛÏÀ¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢È½·è¤Ç¤Ï»à·º¤â¤·¤¯¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÎË»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»à·º¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¦¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ô¡ÖÃÇ¤¸¤ÆX¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤â£³¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£²¿¤è¤êA»Ò¤¬»º¤ß¡¢¸½ºßA»Ò¤ÎÁ°É×¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤äÂ¹¤«¤éÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆX¤¬ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½¤Ç¤âX¤ÏA»Ò¤ò°½÷°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¿È¾¡¼ê¤µ¤äÐþËý¤µ¤ò»×¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Á¤Þ¤¹¡×¡Õ
ÎË»Ò¤µ¤ó¤¬²¿¤è¤êÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï·×²èÅª¤Ç¤Ê¤¯¾×Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ëÈï¹ðÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ò¸¡»¡Â¦¤¬ÈÝÄê¤»¤º¡¢ºÛÈ½¤Ç¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£1995Ç¯£³·î¤Î½é¸øÈ½¤Ç¤Î¸¡»¡¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤ÎÍ×Ìó¤Ç¤¢¤ë¡£
£³¿Í¤ÏÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ª¡©
¡Ô¡ÖÊ¿À®£¶Ç¯10·î28Æü¡¢A»Ò¤È»Ò¶¡£²¿Í¤Ï¸á¸å£¹»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÍ¼¿©¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¡¢ Èï¹ð¤ò£±³¬¤Ë»Ä¤·¤Æ£²³¬¿²¼¼¤Ç½¢¿²¡£ÍâÄ«¸áÁ°£´»þ¤´¤í¡¢A»Ò¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ£±³¬¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿Èï¹ð¤òµ¯¤³¤·¤ÆÀÕ¤á¤¿¤Æ¤¿¡££²¿Í¤ÏÈï¹ð¤¬·ëº§¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÐÌ³ÀèÉÂ±¡¤Î´Ç¸îÉØ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤Ç·ã¤·¤¯¸ýÏÀ¡£
A»Ò¤ÏÊñÃú¤È¥í¡¼¥×¤ò»ý¤Á¤À¤·¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¥í¡¼¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¤½¤ì¤Ç¼ó¤òÄß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ó¤Ë¥í¡¼¥×¤ò´¬¤¤¤ÆÈï¹ð¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆA»Ò¤¬Èï¹ð¤òÉÂ±¡¤«¤é¼¤á¤µ¤»¤ë¤è¤¦±¡Ä¹¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Ë»ê¤Ã¤ÆÈï¹ð¤Ï»¦³²¤ò·è°Õ¡£Èï¹ð¤ÏA»Ò¤Î¼ó¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥í¡¼¥×¤ò¹Ê¤á¤¿¸å¡¢Î¾¼ê¤ÇÉ¡¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±ÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¸áÁ°£¸»þ¤È£¹»þ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëB¤ÈC¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¡Ù¡Õ
¤À¤¬¡¢ÎË»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤£³¤Ä¤Îµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô¡Ö¤Þ¤º¡¢»¦¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÉþÁõ¤ÎÌäÂê¡£28Æü¤ÎÌë¡¢A»Ò¤Î½÷Í§Ã£¤¬Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£³¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÍÎÉþ¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë½÷Í§Ã£¤¬¸«¤¿Éþ¤È¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢A»Ò¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÉáÃÊÃå¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¿²¤«¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤«¤éC¤Î°ß¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Á¥ç¥³¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¶ä»æ¤ÎÌäÂê¡£½÷Í§Ã£¤Ï¡¢28Æü¤ÎÌë¡¢ C¤¬¥Á¥ç¥³¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¡¢¶ä»æ¤â¾¯¤·¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C¤¬Ä«Êý¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¾Ã²½¤ÎÁá¤¤¥Á¥ç¥³¤Ê¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·º¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë20Æü¤ÎÄ«¾×Æ°Åª¤Ë»¦¤·¤¿¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»ä¤Ë¤Ï»×¤¨¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥í¡¼¥×¤äÅ´¥¢¥ì¥¤¤ò»ö·ï¤Î£±¥õ·îÁ°¤ËÆ±¤¸½÷Í§Ã£¤¬Ì¼¤Î²È¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Õ
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿10·î28Æü¤ÎÌë¡¢°ì²È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£·üÌ¿¤ËÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢ÎË»Ò¤µ¤ó¤Ï£³¿Í¤¬28Æü¤ÎÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËËÜ»ïµ¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ô¡ÖÉ¬¤º¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡£º£¤Î»ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Õ
ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¿¿¼Â¡É
È½·è¤ÏÎË»Ò¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
X¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿È½·è¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤À¤Ã¤¿¡£X¤Ïµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁèÅÀ¤Ï¾ð¾õÌÌ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
È½·è¤Ç¤Ï¡Ò¼«¸ÊÊÝ¿È¤«¤é°äÂÎ¤ò½èÊ¬¤·¡¢ÈÈ¹Ô±£ÊÃ¹©ºî¤âÈÜÎô¡£»¦¤µ¤ì¤¿ºÊ¤ÎÌµÇ°¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤Î¿È¾¡¼ê¤µ¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¡¢°äÂ²¤ÎÃ²¤¤ÈÅÜ¤ê¤âÂç¤¤¤¡£Èï¹ð¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¡¢¶Ë·º¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¡Ó¤ÈÈÈ¹Ô¤Î¿È¾¡¼ê¤µ¤ò»ØÅ¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ò·×²èÅªÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾×Æ°Åª¡¦¶öÈ¯Åª¤Ê¤â¤Î¡£ÇØ·Ê¤ÎÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÏÉ×ÉØÀ¸³è¤ÎÂÎ¤òÀ®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï¹ð¤Î¤ß¤ÎÀÕÇ¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡Ó¡Ò¼«¶¡¸å¤ÏÁÇÄ¾¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò¶¡½Ò¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤Î½ÅÂçÀ¡¢¼«¸Ê¤Î¿Í³Ê¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ê¤É¤òÇ§¼±¤·¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·²ù¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤«¤é¡¢¡Ö¶Ë·º¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
£³¿Í¤â»¦¤»¤Ð»à·º¤Ï¤Þ¤Ì¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢É×ÉØ¤ÎÉÔÏÂ¤¬¤â¤È¤Çµ¯¤¤¿·º»ö»ö·ï¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê»ö·ï¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª·Ú¤¤È½·è¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£É×ÉØ¤ÎÌäÂê¤ÏÅö¿Í¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡Î§¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖË¡¤Ï²ÈÄí¤ËÆþ¤é¤º¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÎË»Ò¤µ¤ó¤ÏÊÄÄî¸å¤Ë²ñ¸«¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÌµÇ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÒÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ó
ºÛÈ½¤Ï¸¡»¡¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤È¤â¤Ë¹µÁÊ¤·¤¿¤¬´þµÑ¤µ¤ì¡¢1997Ç¯£²·î28Æü¤ËÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£X¤Ï¸½ºß¤âÉþÌòÃæ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤µ¤¨¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£