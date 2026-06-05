強盗殺人事件現場の住宅＝5月17日、栃木県上三川町栃木県上三川町の強盗殺人事件で、被害女性の長男と次男を襲い重傷を負わせたとして栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は5日、強盗殺人未遂の疑いで、実行役とされる相模原市の高校生の少年（16）＝強盗殺人容疑で逮捕＝を再逮捕した。実行役とされる他の少年3人と、少年らの指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）も、強盗殺人容疑の勾留満期となる6〜7日