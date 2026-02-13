特撮番組「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の放送が本日2月15日9時30分からテレビ朝日系列にて開始する。放送時間は10時までで、以降、毎週日曜9時半から放送予定。

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」は、特撮シリーズの新ブランド「PROJECT R.E.D.」第1弾となる作品。1975年から長きに渡って愛されてきた「スーパー戦隊シリーズ」の枠で新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が始動する。

「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字を取ってつけられたこの「PROJECT R.E.D.」は、その名の通り、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ。 このシリーズでは、今後放送されるさまざまな作品がクロスオーバーすることで、それぞれの世界観に奥行きを持たせるなど、多面的な展開が予定されている。

「宇宙刑事ギャバン」（1982～1983年）は、地球を守るため宇宙犯罪組織と戦うヒーローの活躍を描いた作品。1980年代に、メタリックなスーツ姿のヒーローが与えた鮮烈な印象で、日本のみならず海外ファンからも支持されている。唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素など、その革新性は受け継ぎつつも「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」は、まったく別物。最新の映像表現と演出手法により、ゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」となっている。

【物語に登場する3人のギャバン】【宇宙船「コスモギャバリオン」】

巨大ロボにも変形できる宇宙船

