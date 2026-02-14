¼õ¸³¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËŽ¢¥«¥ÄÐ§Ž£¤Ï¤à¤·¤íNG¡Ä»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ëŽ¢ºÇ¶¯¤Î¼õ¸³¤´¤Ï¤óŽ£
¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ê¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤òËÜÈÖ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤¬ºÇ¤âµ¤¤òÙæ¤à¤Î¤¬¡ÖÅöÆü¤ÎÂÎÄ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼õ¸³À¸¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¸³ÅöÆü¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂè1°Ì¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö²¼Î¡¡¦Ê¢ÄË¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó6³ä¤¬¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¤â¡¢¶ÛÄ¥¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÌó4³ä¤Î¼õ¸³À¸¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÉÔÄ´¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î°å³Ø¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä´¶¾ð¤Î°ÂÄê¤Ï¡ÖÄ²¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³ÅöÆü¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿©»ö¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´´ÉÍý¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÆâ²Ê°å¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢»î¸³Á°Ìë¤ÈÅöÆü¤ËÀÝ¤ë¤Ù¤¿©»ö¤È¡¢Ç¾¤Î¥¥ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿©ÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁ°Ìë¤ÎÄ²¡×¤¬¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¾¡Éé¤Ï¡ÖÁ°Ìë¤ÎÄ²¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»î¸³Ãæ¤Î½¸ÃæÎÏ¤äÇ´¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤Î°ÂÄê¤Ï¡¢Á°Ìë¤Ë¡ÖÄ²¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢Ì²¤ê¤Î¼Á¤ò¼é¤ì¤¿¤«¡×¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä²¤Ï¡ÖÂè2¤ÎÇ¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼«Î§¿À·Ð¤äÌÈ±Ö¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤¬¹â¤¤¤È¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ßÄ²¤Ï¥¥å¥Ã¤È¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¾Ã²½¤ÏÃÙ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á°Ìë¤Î¿©¤ÙÊý¤È²á¤´¤·Êý¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¡ÖÆ¬¤Î¥¥ì¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿´¤ÎÍÉ¤ì¡×¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ê»ö¼Â¤òÇ°Æ¬¤ËÂÐºö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¥«¥Ä¡¢¤¦¤Ê¤®¤ÏÍâÆü¤Ë¶Á¤¯
¼õ¸³Á°Ìë¤Ë¡Ö¹â»éËÃ¡¦ÂçÀ¹¤ê¡¦ÃÙ¤¤»þ´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤È¾Ã²½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê½¢¿²Ãæ¤â°ßÄ²¤¬Æ¯¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¥«¥Ä¡¦¤¦¤Ê¤®¡×¤Ê¤É¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¢±ïµ¯¤Ï¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤â¡¢¾Ã²½¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÀÝ¼è¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìë¿©¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ä¥Á¥ç¥³¡¢´Å¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï·ìÅüÃÍ¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤¿¸å¤ËµÞ¹ß²¼¤µ¤»¡¢Ìë´Ö¤ÎÄã·ìÅü¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½¢¿²Á°¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä²Ì½Á100¡ó¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÅüÉé²Ù¤¬Âç¤¤¯¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍâÄ«¤Î¤À¤ë¤µ¡¢¾Ç¤ê¡¢Æ¬¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤Ï¡¢Á°Ìë¤Î¡Ö¤½¤Î°ì¸ý¡×¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê·ìÅü´ÉÍý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Å¤¤Ìë¿©¤äÍ¼Êý°Ê¹ß¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä´Å¤¤°ûÎÁ¤Ï¹µ¤¨¡¢¿å¤äÇþÃã¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½¢¿²Á°¤Î¿åÊ¬ÀÝ¼è¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤ÇÌë´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍâÄ«¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤Î¿å¤äÇòÅò¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Í¼¿©¤Ï¡Ö·Ú¤á¡¦Áá¤á¡¦²¹¤«¤á¡×¤ÇÀ°¤¨¤ë
¤Ç¤Ï¡¢Á°Ìë¤Î¿©»ö¤Ï¤É¤¦À°¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö·Ú¤á¡¦Áá¤á¡¦²¹¤«¤á¡×¤Ç¤¹¡£½¢¿²¤Î3»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¿©»ö¤ò½ª¤¨¡¢¼çºÚ¤ÏÇò¿Èµû¡¢·Ü¤µ¤µ¤ß¡¢Æ¦Éå¤Ê¤É¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¹¤«¤¤½ÁÊª¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¤½ÁÊª¤ÏÂÎ²¹¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¾Ã²½¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ç¿©¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢ÌîºÚ¤Ï²Ð¤òÄÌ¤·°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä²¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄê¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬¤Ä¤¯¤ëÃ»º¿»éËÃ»À¤ä¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤ä¿çÌ²¥ê¥º¥à¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¼Æ¦¡¢Ì£Á¹¡¢¤Ì¤«ÄÒ¤±¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä³¤Áô¡¦¤¤Î¤³¤Ê¤É¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨ÅöÆü¤Î¤ªÊ¢¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£Á°Ìë¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²¹¤«¤¤Ì£Á¹½Á¤òÁá¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£Ä«¿©¤ÎÀµ²ò¤Ï¡ÖÄãGI¡ß¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ß½ÁÊª¡×
Ä«¿©¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÄãGI¡Ê¥°¥ê¥»¥ß¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¼ç¿©¤ò¾®ÎÌ¡¢¢ÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÉ¬¤ºÅº¤¨¤ë¡¢£²¹¤«¤¤½ÁÊª¤ÇÂÎ²¹¤È¾Ã²½¤òÍ¥¤·¤¯°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄãGI¤ÎÄ«¿©¤Ï·ìÅüÃÍ¤¬¤Ê¤À¤é¤«¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢»î¸³¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤âÃí°ÕÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÄãGI¤«¤Ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò´Þ¤àÄ«¿©¤¬Ç§ÃÎ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»î¸³¤Ç¤â¡¢ÄãGI¤ÎÄ«¿©¤Ï¹âGI¤ËÈæ¤Ù¡¢¸áÁ°¤òÄÌ¤¸¤¿Ãí°Õ¡¦µ²±¤ÎÄã²¼¤òÍÞ¤¨¤¿¤ÈÊó¹ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£
¼¡¤ËÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡¢¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¾Æâ¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä«¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡Ö½¸ÃæÎÏ¤È´¶¾ð¤Î°ÂÄê²½¡×¤òÆâÂ¦¤«¤é»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¤½ÁÊª¤òÅº¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¿åÊ¬Êäµë¤È¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄ´À°¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÏÌë´Ö¤Ë·Ú¤¤Ã¦¿å¤Ë·¹¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÃ¦¿å¤Ç¤âµ¤Ê¬¤äÃí°ÕÎÏ¤¬ÍÉ¤é¤®¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì£Á¹½Á¤äÌîºÚ¥¹¡¼¥×¤Ç°ßÄ²¤ò²¹¤á¤Æ¤«¤é¼ç¿©¡¦¤ª¤«¤º¤Ë¿Ê¤à¤Û¤¦¤¬¡¢¿©¸å¤Î¤À¤ë¤µ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤Ö¤ê¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÜÍñ¤ä¾Æ¤µû¡Ü¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ÊÆ¦Éå¡¦ÌîºÚ¡Ë¤ÎÌ£Á¹½Á
Ä«¤Ë¿©Íß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤»Ò¤Ï¡¢µ¯¾²Ä¾¸å¤Ë¿å¤ò¤Ò¤È¸ý¡¢½ÁÊª¤òÀè¤Ë¾¯ÎÌÀÝ¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¡¢¤ª¤à¤¹¤ÓÈ¾Ê¬¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¸»¤ò¾¯ÎÌ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê¹©É×¤¬¡¢·ìÅü¤ÎÇÈ¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤·¡¢¸áÁ°¤Î»ýµ×ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸á¸å¤Ë¼ºÂ®¤·¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤ÎÃë¿©¥ë¡¼¥ë
¸áÁ°¡¦¸á¸å¤È¡¢ÄÌ¤·¤Î»î¸³¤Ç¤ÏÃë¿©¤ÎÀß·×¤¬¸á¸å¤ÎÇ´¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¥é¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢¾Ã²½¤Ë·ìÎ®¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Ì²µ¤¤È½¸ÃæÎÏÄã²¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅü¼Á²áÂ¿¤Î¿©»ö¤Ï¡¢¿©¸å¤Î·ìÅü¤ÎµÞ¾å¾º¤ÈµÞ¹ß²¼¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¡¢´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ä¤À¤ë¤µ¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¡Ö¸á¸å¤Ë¼ºÂ®¤¹¤ë¡×Í×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤ÎÃë¿©¤Ï¡¢¡¼ç¿©¤ò¾®¤µ¤á¤ËÍÞ¤¨¡¢¢ÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¾¯ÎÌÅº¤¨¡¢£²¹¤«¤¤½ÁÊª¤ÇÀ°¤¨¤ë»°ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖËþÊ¢¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÃº¿å²½Êª¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡×¡ÖÅü¡ßÅü¡Ê²Û»Ò¥Ñ¥ó¡ß´Å¤¤°ûÎÁ¡Ë¡×¤òÈò¤±¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤á¡¦²¹¤«¤á¡¦Åü¼Á¹µ¤¨¤á¡×¤ò´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å°ì¤Î¡ÖÌ²µ¤¤ÎÃ«¡×¤ò±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë½ç½ø¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÁÊª¢ª¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¢ª¼ç¿©¤Î½ç¤Ë¸ý¤Ø±¿¤Ö¤È¡¢°ßÄ²¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢Åü¤ÎµÛ¼ýÂ®ÅÙ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¿©¸å¤Î¤À¤ë¤µ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥Ê¥É¥ê¤Ç¡Ö¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï´í¤Ê¤¤
´Ö¿©¤Ï¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤´¤È¤Ë¿å¤äÇþÃã¤ò¾¯ÎÌ¤º¤Ä°û¤ß¤Ê¤¬¤éÁÇ¾Æ¤¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¿ôÎ³¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¥«¥«¥ª¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¤Ò¤È¤«¤±ÄøÅÙ¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Åü¤È¥ß¥Í¥é¥ë¤òÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ä´Å¤¤À¶ÎÃ°ûÎÁ¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Î³ÐÀÃ´¶¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÂç¤¤ÊÈ¿Æ°¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¡¢¸á¸å¤Î½¸ÃæÎÏÄã²¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â·ìÅü¤ÎÇÈ¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÀÅ¤«¤ÊÇ´¤ê¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³ÅöÆü¤Ï¡¢Æ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÄ²¤Î¤´µ¡·ù¡×¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä²¤Ï¼«Î§¿À·Ð¡¦ÌÈ±Ö¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¤òÀ°¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿©»ö¤Î¼Á¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÁ°Ìë¤«¤éÅöÆü¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò¹Ó¤é¤µ¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì²¤ê¤Î¿¼¤µ¡¦Ä«¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Èµ¤Ê¬¤Î°ÂÄê²½¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ¤È¿´¤Î¿¶¤ìÉý¡×¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ëºÇ¸å¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢Á°Ìë¤«¤éÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤¬°ìÅ©¤º¤Ä¤¿¤Þ¤ë¤Û¤É¸ò´¶¿À·Ð¤Î²á¶ÛÄ¥¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿Æ»Ò¤Î¶¨ÎÏ¥×¥ì¡¼¤Ç¼õ¸³¤ò¾è¤êÀÚ¤ë
Á°Ìë¤Î´ðËÜ¤Ï¡ÖÄ²¤ËÍ¥¤·¤¤¿©»ö¡×¤È¡Ö¸÷¤È²»¤òÍî¤È¤·¤¿´Ä¶¡×¤ÇÌ²¤ê¤ò¼é¤ê¡¢¡Ö°Â¿´¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Çµ¤»ý¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤À¼¤¬¤±¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã»¤¯¹ÎÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä²¤ËÆÏ¤¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤è¤ë¿©ÍßÄã²¼¤ä°ßÄ²¤ÎÍÉ¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·Ú¤á¡¦Áá¤á¤Î¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¥ª¥Õ¤ò¿Æ»Ò¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç¿Í¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µ¯¾²»þ¤«¤é½ÐÈ¯¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ä«¤Ë¹Í¤¨¤ëÉéÃ´¤¬¸º¤êÉÔ°Â¤ÎÇÈ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ç½ø¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÄ²¤âÍî¤ÁÃå¤ÅöÆü¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆü¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤â»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Ë°ß¤¬½Å¤±¤ì¤Ð¡¢½ÁÊª¤À¤±ÀÝ¼è¤·¤Æ¼«Âð¤ò½Ð¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤ª¤Ë¤®¤êÈ¾Ê¬¤ÈÍñ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¶ÛÄ¥¤ÇÊØ°Õ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤Ë²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò¾¯ÎÌ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î°ÌÃÖ¤òÀè¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¡£Æ¬¤¬½Å¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤é¡¢¿åÊ¬¤È±öµ¤¤Î¤¢¤ë·Ú¿©¤ò¾¯ÎÌ»ý¤¿¤»¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÛÄê¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö½àÈ÷¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±ÉÍÜ¤äÀ¸³è¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ï¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÅöÆü¤ÎÀï½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤ë¼õ¸³¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³á ¾°»Ö¡Ê¤«¤¸¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
³á¤ÎÌÚÆâ²Ê°å±¡±¡Ä¹
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£ÉÙ»³°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¡Ê¸½ÉÙ»³Âç³Ø¡Ë°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£°å³ØÇî»Î¡£Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿Ç»¡¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÂÎ¤ÎÉÔÄ´¡×¤Ë±ÉÍÜ³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¤é¼£ÎÅ¤ÈÀ¸³è»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¨¡¢»ä¤Ã¤Æ±ÉÍÜ¼ºÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¤½¤ÎÉÔÄ´¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ê¤¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¨¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜ¼ºÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¤½¤ÎÉÔÄ´¤Ï¿©»ö¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê³á¤ÎÌÚÆâ²Ê°å±¡±¡Ä¹ ³á ¾°»Ö¡Ë