俳優の石田純一（72）が13日放送のフジテレビ「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（後9・00）にVTR出演。自身の転落について語った。

番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。石田は「不倫は文化」騒動、都知事選出馬騒動での番組やCMの降板など、自身を巡る収入の浮き沈みを回顧した。

そして「トドメ」として振り返ったのが2020年のコロナゴルフ会食騒動。石田は「ほんと一銭もなくなるぐらい無一文。ハレーション的には最大が来まして。不倫は文化の時以上でしたね」とどん底状態を回顧。CM8本降板、収入はゼロになり、車2台、ゴルフの会員権、別荘の売却、時計は現在も使用する1本のみを残し全て売却したと明かした。

番組では妻・東尾理子のもVTRで登場。「自分的には終の棲家だと思って建てた家」を売却したと告白。「賃貸です、今」と明かした。

石田は現在、家族の生活を守るため焼肉店を経営。現在は月1000万円を売り上げていると明かした。

石田は1988年に女優の松原千明と結婚、90年に長女・すみれが誕生したが99年に離婚。09年に東尾と結婚し、12年に長男の理汰郎くん、16年に長女・青葉ちゃん、18年に次女・つむぎちゃんが誕生した。