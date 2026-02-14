どうしても抱っこしてほしい甘えん坊な猫ちゃん。必死にアピールする愛らしい姿が、反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は65万回を超え「ピトッ！って体をくっつけてるのが本当に可愛いんだよなあ」「ママさんのお膝の上にいる時は、いっぱい甘えたいよねぇ」「飼い主さん大好きなんだなってのが、凄い伝わる」といったコメントが集まっています。

【動画：テレワーク中のママ→猫が抱っこをおねだりして…もはや仕事どころではない『愛くるしい行動』】

「抱っこしてニャ！」必死のアピールが止まらない

YouTubeアカウント「musubiyori」に投稿されたのは、ママさんに抱っこしてもらいたい甘えん坊な猫ちゃんの姿です。テレワーク中のママさんの足元にやってきたのは、猫の「エース」くん。抱っこしてほしくて「ニャー！」と鳴いたり、イスに爪を引っかけて登ろうとしています。エースくんは2本足の猫さんですが、前足の力だけでイスにぶら下がることができるそうです。

至福のゴロゴロタイム

ママさんに抱っこしてもらったエースくん。ママさんに抱きつくようにして、幸せそうにのどをゴロゴロ鳴らしていたそうです。ひざの上にエースくんを乗せ、お仕事を再開するママさん。しかし、エースくんの可愛さについナデナデをしてしまうといいます。

毛づくろいをしてリラックスモードのエースくんでしたが、ママさんがお仕事をするため、抱っこは終了。しかし、まだ抱っこしてほしいとアピールしてイスをよじ登るエースくん。ママさんはエースくんが可愛くてお仕事が進まなかったそうです。

実はやさしい「お兄ちゃん」

甘えん坊なエースくんですが、人間の妹が誕生すると、あやして泣き止ませたり、遊びに付き合ってあげたり、お兄ちゃんとして接することもあったそうです。甘えん坊な姿とお兄ちゃんな一面、どちらも愛おしいエースくんから今後も目が離せません。

動画には「ママさんに抱き上げてもらったとき、絶対「やったー」って言った(笑)」「こんなに全力の「大好き」をぶつけられたら、仕事手につきませんよね」「抱っこした時の抱きついてる感じの手がめちゃくちゃ可愛い…！！」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「musubiyori」では、エースくん、先輩猫の「おむすび」さんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「musubiyori」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。