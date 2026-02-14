＜空気を冷やす一言＞「つまんない」って言えちゃう人が苦手。正直な感想だけど…新手の感性マウント？
誰かが「おもしろかったね」と言ったとき、即座に返ってくる「え、つまらなかったけれど？」というひと言。その瞬間、場の空気がスッと冷えるのを感じたことはありませんか？ 正直な感想を言っているだけなのか、それとも無意識のマウントなのか……。少しモヤモヤしてしまいそうですよね。
『つまんないって言えちゃう人が苦手。自分はおもしろい感性をもっている人間だと思っているのが滲み出ていてイヤ』
なんとなくわかる、そのモヤッと感
まずあったのは、投稿者さんの気持ちに共感する声です。
『本当！ なんとなくモヤモヤする』
『たぶん、投稿者さんが言いたいのはこういうことなんだろうね。一緒に映画を見て、「おもしろかったね」って話しかけたのに、「え？ イマイチだったよ？ つまらなかった」って言われたらなんかね……』
この場合、感想が違うことよりも、「わざわざ言う必要ある？」という違和感が残るのではないでしょうか。しかも、言い方によっては「この程度でおもしろいと思うなんて……」と、見下されたように感じることもあるのかもしれません。好きなものを否定されると、自分自身が否定された気持ちになります。たとえるなら、「この店おいしかったね」と言った直後に「え、冷凍っぽくない？」と返される感じ。感想の違いはわかっていても、胸の奥に小さなトゲが残りそうです。
いや、世のなかそんなに優しくないよ
一方で、バッサリとした意見もありました。残念ながら、世界は優しさに包まれているわけではありません。
『出た。苦手ちゃん。この世はあなたの思い通りにできていませんよ？』
『ネットの話なら、正直な感想は自由。過度に気にする方が何かありそう』
たしかに、全員が同じ感性をもっているわけではありません。「つまんない」と感じる自由も、当然あります。とくにネットやレビューの場では、率直な意見こそが価値になる場合もあるでしょう。
ただの意見交換では？という冷静な声
感情論ではなく、淡々と受け止めるママもいました。「ふーん、そうなんだ」で流していいと言います。
『お互いに“おもしろい”“つまらない”を押し付けていないなら、ただの意見交換だよ。過剰反応だと思う』
『何に対しての話？ 仕事なら辞めればいいし、お笑いとかなら「お互い感性が違うんだね」で終わり』
『自分はおもしろい人間だと思っていなくても、つまらないものにはつまらないって言う』
「つまらない＝自分は上」という図式にするのは飛躍しすぎなのかもしれません。感性の違いを、いちいち人格評価に結び付けなくてもいいという考え方でしょう。距離が遠いなら建て前で済ませても、仲のいい間柄なら、つい本音を言ってしまうこともあるかもしれません。自分が鋭い感性をもっていると思っていなくても、正直な感想を言う自由はあるとの意見です。
言い方ひとつで印象は変わる
両者の意見をつなぐような声もありました。同じ感想でも相手を傷つけない言い方もあるでしょう。
『感想くらい誰でも言っていい。でも「これおもしろかったね！ 好き」って言っている横で、「どこがおもしろいの？ つまんないじゃん」と口に出してしまう人はちょっとアレだけれど』
投稿者さんの周りにいる「つまんなかった」という人たちは、まず相手の「おもしろい」という感想を受け止めてから、自分の感想を言うと、人間関係がスムーズにいきそうですよね。また同じ「つまんない」でも、「私はあまり刺さらなかったな」と言い換えるだけで、受け取られ方は大きく変わるのではないでしょうか。問題は感想ではなく、空気を読むことと相手への配慮なのかもしれません。
否定の言葉を押し付けないで
「つまんない」と言われたとき、必要以上に自分の感性まで否定されたように感じてしまうことがあります。でも、それは投稿者さんの感じ方が間違っているという意味ではありません。おもしろいかどうかは、優劣ではなく単なる感性の違いです。誰かのひと言で、自分の「楽しかった」「好きだった」という気持ちまで引っ込める必要はないでしょう。相手の正直さに傷ついたなら、距離を取るのもひとつの選択ですし、「私は好きだったよ」と心のなかでそっと反論しても構いません。感性は共有できなくても、自分の感じ方を守ることはできるのです。そして次に同じ場面に出会ったとき、「あなたはつまらなかったのね。でも私はこういうところが好きだな」と穏やかに返せたら、大人の関係に育っていくのかもしれません。