「立春」に入り、急激な気温低下が収まりつつあります。しかし、まだまだ寒い日が続き、冷たい外気と暖房による室内の乾燥、さらに寒暖差による血行不良が重なり、肌の水分や油分のバランスが崩れやすくなります。そんな乾燥に加え、酸化ストレスと血行不良が重なり、肌の印象が「見た目年齢＋3〜5歳に見える」ことがあるというのです。そこで、生活習慣病やアンチエイジング医療、美容内科など多分野にわたる医療を提供する五良会クリニック白金高輪の理事長・五藤良将さんに、エイジングケアにオススメの成分5種類について解説してもらいました。

血行不良で起こる肌のトラブル

外気温の低下や室内外での気温差などで引き起こされるのが「肌の血行不良」です。寒さなどで肌の毛細血管が収縮すると皮膚の血流量が減少し、酸素や栄養素が十分行き届かなくなります。その影響で、細胞の代謝が低下し、ターンオーバーが乱れます。ターンオーバーが乱れてしまうことで、古い角質が肌表面に残り、肌の透明感が失われてしまいます。肌のハリや透明感を保つためには、巡りをよくする「血行ケア」が大切です。

五藤さんは、血行不良の改善策として、「マッサージ」「炭酸アイテム」「入浴」の3つを挙げます。マッサージについては「夜のスキンケアなどの際に、クリームなどを使って摩擦を防ぎながら、表情筋に沿って顔全体を優しくマッサージするようにしましょう。老廃物を押し流すようにゆっくりと行ってください」と説明。

続けて、炭酸アイテムについては「炭酸が皮膚から吸収され、血中に取り込まれると血行が促進され、酸素や栄養素が行き渡りやすい状態になります。今は、炭酸の洗顔や美容液、パックなど多種多様なアイテムが展開されているので、取り入れやすいものを選ぶようにしましょう」といい、入浴については「全身が冷えることも原因になります。湯船にしっかりつかって、体を芯から温めましょう。38〜40度くらいのややぬるめのお湯に、5〜10分ほど肩までしっかりとつかるのがポイントです」と教えてくれました。

冬こそ注意！ 肌の見た目印象に影響する酸化ダメージとは？

冬は、夏に比べて、紫外線の量は多くはありませんが、体内の酸化ダメージが進行しやすくなる季節でもあります。皮膚の本体ともいえる真皮層は、コラーゲン繊維が網の目のようにはりめぐらされていて、肌のハリや弾力をつくりだしています。肌の中で、活性酸素が発生すると、肌はハリや弾力を失い、たるみやシワなどができやすくなります。よって“ハリケア”には、活性酸素を取り除く「抗酸化」が重要になるということです。

五藤さんは、酸化ダメージをケアするのに「アスタキサンチン」をすすめます。アスタキサンチンは、紫外線による肌ダメージを防ぎ、肌のハリと弾力を守る「赤の抗酸化成分」です。一重項酸素の消去能においてビタミンCの約6000倍ともいわれる強力な抗酸化力を持ち、水分保持改善作用もあるため、乾燥によるくすみもケアし、肌への潤いも導きます。そんな、アスタキサンチンについては「単なる美容目的の成分ではなく、血管・代謝・皮膚を同時に守る『内科的意味を持つ抗酸化ケア』として活用できます。アスタキサンチンはサケやエビ、カニなどに多く含まれている赤色の天然色素（カロテノイド）の一種です。食事だけでなく、化粧品やサプリメントなど、さまざまな方法で摂取が可能です」と話します。

そのほか、レモンやキャベツに含まれる「ビタミンC」は、コラーゲンの生成をサポートし、明るく透明感のある肌へ導く成分です。日焼け後のくすみや毛穴の目立ちにもアプローチします。また、アーモンドなどのナッツ類やアボカド、緑黄色野菜に含まれる「ビタミンE」は、肌の酸化を防ぎ、乾燥、ハリ不足をケアしてくれます。血行を促し、生き生きとした印象の肌へと導いてくれる効果が期待できます。

そして、緑茶や大豆製品などに含まれる「ポリフェノール」は、紫外線や乾燥による肌荒れを防ぐ天然由来の守り成分です。特に緑茶カテキンは強い抗酸化作用を持ち、肌のキメを整え、みずみずしい肌をキープするのに役立ちます。大豆に含まれるイソフラボンもコラーゲン産生を促す作用があります。最後はトマトなどに含まれる「リコピン」。強い抗酸化力で紫外線による肌の赤みなどのダメージに働きかけ、肌の明るさとハリを保つのにつながります。

エイジングケアにつながるアスタキサンチン、ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノール、リコピンを上手に摂取しながら、血行ケアも取り入れて、健康的で美しい肌へと近づけるようにしてみるのはいかがでしょうか。