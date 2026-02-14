【実話】陣痛中の妻に「明日の出張行っていい？」と聞く夫→その理由は19歳バイトとの“不倫旅行”だった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSでフォロワーからの不倫体験談を漫画にしているぽん子さん(ponko008)。なかでも妻が初めての出産に挑むなか、夫が19歳の女と不倫する姿を描いた『妻の出産よりも19歳バイトに沼る不倫夫の末路』は、大きな反響を呼んだ。本記事は同作から一部抜粋・編集して紹介する。
今回は、陣痛が始まり痛みに苦しむ妻。だがそんな妻の姿を見た夫からは、衝撃的な一言が飛び出して…。
■陣痛中の妻に「明日の出張行ける？」
陣痛が始まった妻に対し、夫は心配するどころか「明日の出張って行けるかな？」と聞く。実はこの出張、真っ赤な嘘。19歳の不倫相手との旅行を予定しているのだった。
さらに「今日明日で産まれるかも…」と訴える妻に対し、「早めに帰ってくるから」とダメ押しして出かけてしまう。夫のクズっぷりが際立っているが、これが被害者である妻側からではなく、「シタ側(不倫をした側)」からのタレコミをもとに描かれているというから驚きだ。
■「不倫というよりホラー」
電子書籍化もされている本作だが、家族や周囲からは当初、心配の声もあったのだとか。
「最初は家族から、『不倫なんてテーマで漫画を描いて、大丈夫？』と心配されました(笑)。ですが読者が増えるにつれて応援してくれるようになり、今では『不倫というよりホラーじゃん！』と楽しみながら読んでくれています」
電子書籍の読者からは、やはり「シタ側さんのタレコミ」という点に対して反響が大きかったという。
「SNSで連載していた時は、タレコミ主さんに触れていなかったので…。さまざまな意見をいただけたのもうれしく、勉強になりました」
■読後感は「スカッと」終わる
最後にぽん子さんは「不倫は決して推奨されるものではありませんが、誰にでも揺らぎや迷いがあり、そして人間は強く正しくもあるということを大切に、これからも漫画を描き続けたいです」と語った。
取材協力：ぽん子(ponko008)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。