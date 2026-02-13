¡ÈÀã¤Î½Å¤ß¡É¸¶°ø¤«¡Ä¼«ÂðÅÝ²õ¤Ç70ÂåÃËÀ¤¬²¼Éß¤¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÈÀ¼¤¬¡× Åö»þ½»Âð¤Ë¤Ï60cm¤Û¤É¤ÎÀÑÀã ¿·³ã¡¦½½ÆüÄ®»Ô
2·î13ÆüÄ«¡¢¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤ÇÃËÀ¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¼«Âð¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²°º¬¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Î½Å¤ß¤ÇÅÝ²õ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
13Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢½½ÆüÄ®»Ô¿·µÜ¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö½»Âð¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70ÂåÃËÀ¤¬ÎÂ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¡Û
¡Ö¡ÊÀã¤¬¡Ë1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇµîÇ¯¤è¤êÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊQ.º£¤ÎÀã¤Ï¤É¤ó¤ÊÀã¡©¡Ë½Å¤¤¡£1²ó±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤«¤éÍ¾·×¤Ë½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢½»Âð¤Ë¤Ï60cm¤Û¤É¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤ÏÀã¤Î½Å¤ß¤Ë¤è¤êÅÝ²õ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
