¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÃãÈÖ¤À¡×À¤³¦¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¥¹¥Î¥Üµ¿ÏÇºÎÅÀ¡Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÌÛ¤é¤»¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´¡¢ÉÔ¶þ¤Îº²¡Ú2022ËÌµþ¸ÞÎØ¡Û
ËÌµþ¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ê¿ÌîÊâÌ´¤Ï¹üÀÞ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÍ½Áª¤òÆÍÇË¡£ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢ºÎÅÀ¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿Á°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤òÄÏ¤ó¤À¡£2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¡£Ê¿Ìî¤ÏÄ¶Âçµ»¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¡×¤Ë¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£2²óÌÜ¤Î»îµ»¡¢1440¤ò3ÅÙ¤âÁÈ¤ß¹þ¤à»Ë¾åºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò´°¿ë¡£¤·¤«¤·ÆÀÅÀ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë¿¤Ó¤º91.75ÅÀ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤ÎÄ¾¸å¡¢¡ÖNBC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤â¡Ö¥¢¥æ¥à¡¦¥Ò¥é¥Î¤Ï°ÛÀ±¿Í¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¡£¤³¤Î¥é¥ó¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤âÆÏ¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö98ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÀÅÀ¤ò¸«¤ë¤Èº¤ÏÇ¡£¡Ö¤¨¤§¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤¨¤Ã¡©¡¡¤Ê¤Ë¤«¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡°ìÂÎ¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡91.75ÅÀ¤À¤È!?¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¿®ÍêÀ¤òÊ´¡¹¤ËÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ÏÃãÈÖ¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¡£ÅÜ¤ê¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¿Ìî¤âÆ±¤¸¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡3²óÌÜ¡¢¹â¤µÌó5.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¨¥¢¤ÇºÆ¤Ó¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¡×¤ËÀ®¸ù¤·¡¢96.00ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£2014Ç¯¤Î¥½¥ÁÂç²ñ¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¿Ìî¡£ÆüËÜ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¸å¤ÎÊ¿Ìî¤Ï¡Ö¤³¤³¤ò³Í¤é¤º¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¡×¡ÖÅÀ¿ô¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µÕ¶¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Àº¿À¤Èµ»½Ñ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¡£Ê¿Ìî¤¬¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£1·î17Æü¤ÎWÇÕ¤ÇÊ£¿ô²Õ½ê¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÃæ¡¢Í½Áª¤Ï85.50ÅÀ¤Î7°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×¡£¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿Ìî¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë