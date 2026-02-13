ウトウトしていたり、ボーっとしていたりする時に触ると、可愛い声で鳴いてくれる猫さん。そんな声が聞きたくて、この日もまた優しくちょっかいをかけてしまった飼い主さんですが…期待以上の反応に大満足！投稿は、記事執筆時点で1.7万回以上の再生数を誇り「何回も聞きたくなりますね！」といった声が寄せられています。

【動画：気持ちよさそうに『スヤスヤと眠っていた猫』→頭をやさしく撫でてみると…可愛すぎる『鳴き声』】

これは撫でたくなる！

Instagramアカウント「ruri_ruri_0328」に投稿されたのは、お昼寝中の猫の『瑠璃』ちゃんの様子です。この日、安心しきったようにスヤスヤと眠る瑠璃ちゃんの頭を飼い主さんが撫でてみたといいます。

警戒心の強い猫さんも多いので、跳んで逃げてしまったり、猫パンチが飛んできたり…そんなことを想像してしまいますが…！？飼い主さんと瑠璃ちゃんの関係性は良好！瑠璃ちゃんは飼い主さんを信頼しきっているんだとか。

可愛い声で…

実は、飼い主さんは普段からよくこんなちょっかいをかけているんだそうです。寝ているところをどうしてもかまいたくなる理由があるといいます。それは…飼い主さんが瑠璃ちゃんを優しくそっと撫でた瞬間…！

「ン゛ーーーーン」となんとも言葉にできないような…表現のしようがないような声で鳴いたんだとか。そうです！この声と反応が飼い主さんの待ち望んでいた可愛い反応なんだとか。それでも目は閉じたままで…。

とっても嬉しそうな反応

この声は、触ってもらったことへの喜びのお返事なのか…驚きの声なのか…瑠璃ちゃんにしか分かりませんが決して嫌がっていたり怒っていたりするわけでは無いという事は事実のようです。その証拠に…瑠璃ちゃんの喉からは…！？

ゴロゴロとした喜びの音が響いていたといいます。喜びの最中でも終始目は閉じたまま…全く開ける様子もありません。そして…そのまま再び夢の中へ。なんとも穏やかでマイペースな瑠璃ちゃんなのでした。

終始目を瞑ったままでも、飼い主さんを想う気持ちがだだ漏れの愛情溢れる瑠璃ちゃんに「瑠璃お嬢様、至福の時間をお顔と喉で表現してて、可愛すぎです」「うわっ！可愛すぎ」「分かります！これ表現しにくいけどこの声私も好きです」「寝ながらお返事」といったコメントが寄せられています。それと共にいいね件数が1000件を超え、Instagramユーザーからの注目を集めています。

この他にも、Instagramアカウント「ruri_ruri_0328」には、瑠璃ちゃんと飼い主さんとの楽しいやり取りがたくさん投稿されています。ほぼ毎日更新されているためいつでも最新の瑠璃ちゃんを見ることができます。

