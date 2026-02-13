

サラダボウル専門店「WithGreen」 岡山一番街(岡山・北区)

肉や玄米などが入った「サラダボウル」の専門店が岡山市にオープンしました。岡山県出身の兄弟が全国に出店している店で、地元・岡山には、初出店です。

岡山市北区の岡山一番街に13日オープンした「WithGreen」。国産野菜に加え、肉、玄米などが一つの器に入った「サラダボウル」の専門店です。関東や関西などに40店舗以上を展開していて、今回、岡山に初出店しました。

こちらは一番人気の「砂肝ともやしナムルのサラダ」。砂肝ともやしの食感を楽しめる一品でMサイズ・212kcalです（ドレッシングは除く）。

そしてこちらは時期限定の「うま辛味噌チキンと焼きネギのサラダ」。辛味噌のコクがきいたチキンに旬のネギがアクセントになっています。

（記者リポート）

「焼きネギが甘い。すっごくシャキシャキしています。チキンの辛みがガツンとくるんですけど、野菜と合わさってクリーミーですね」。トッピングやドレッシングはお好みで選ぶこともできます。

（WithGreen／社長・兄 武文智洋さん）

「砂肝がおいしいんで、ぜひ皆さんに」

（WithGreen／共同創業者・弟 武文謙太さん）

「召し上がっていただけたらうれしいですね」

WithGreenを経営しているのは、武文智洋さんと謙太さん兄弟。2人にとってふるさとの岡山に出店するのは夢でした。

地元の人やJR岡山駅を利用する観光客にも立ち寄ってほしいとこの場所を選んだといいます。

（WithGreen／共同創業者・弟 武文謙太さん）

「高校までずっと岡山で育ってきて、お世話になった方々が来てくださると考えるととてもうれしいのと、ちょっと恥ずかしいですね」

（WithGreen／社長・兄 武文智洋さん）

「お肉や玄米が入ることで、一食として満足できるのはサラダボウルの魅力。岡山の人に愛されるサラダ専門店になってもらいたいな」