PayPay証券は、「PayPay」向けのミニアプリ「PayPay証券」および、PayPay証券が提供する「PayPay証券アプリ」で、新規上場（IPO）株式の抽選申し込みができる「IPO（新規上場）サービス」の提供を開始した。

「IPO（新規上場）サービス」では、米NASDAQに上場予定の「PayPay株式会社米国預託株式」のIPO株式を国内で販売する。販売価格は1口1万円。なお、PayPayのIPO株式を国内でオンライン販売するのは、PayPay証券のみ。

条件を満たすと、PayPayの新規上場（IPO）株式の購入権が当たる。条件は3つで、「PayPayアプリにPayPay証券ミニアプリを連携する」「PayPayアプリにPayPay銀行口座を連携する」「PayPayアプリにPayPayカードを登録する」というもの。購入権は1人1口まで。ただし、配分上限に達した場合には「条件達成者を対象に抽選」に変更されるため、当選しない場合がある。

IPO抽選への申し込みには、PayPay証券の証券口座開設が必要となる。また、NISA口座でも購入が可能。IPO抽選への申し込みにあたり、証券口座やNISA口座開設には一定の期間を要するため、早めに口座開設などを準備するように呼びかけている。

PayPayの新規上場は、2026年3月から8月の間が予定されているが、変更される場合もある。