ビサイドは、人間になりたいネコ「トロ」でおなじみの「どこでもいっしょ」シリーズのファンイベント「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」を5月2日に開催する。

今年のイベントは、例年開催されていた「誕生日会」から名称を改め、「フェス」としてパワーアップし、会場を「東京都立産業貿易センター 浜松町館」に移して過去最大規模で開催される。

チケットは3月上旬より販売開始予定。チケット種別や価格、購入方法、イベントのタイムテーブル、販売グッズのラインナップ、ステージゲストなどの詳細情報は後日公開される。

イベント開催概要

・イベント名：「トロフェス ～トロの誕生日会2026～」

・開催日時：5月2日（土）

・会場：東京都立産業貿易センター 浜松町館（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）

・内容：ステージイベント（キャラクター出演あり）、グッズ販売（新商品・イベント限定商品など）、展示コーナー 他

【「トロの誕生日会2025」イベントの様子】

