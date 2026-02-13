大谷、山本は未定…菊池雄星は21日に帰国

米アリゾナ州でキャンプを行うメジャーリーグ球団のメディアデーが12日（日本時間13日）に行われ、各球団の首脳陣が野球日本代表「侍ジャパン」出場メンバーの合流時期に言及した。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は来月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する大谷翔平投手、山本由伸投手の帰国日は未定とした。

ロバーツ監督は2人の日程について「わからない。わからない。ショウヘイもわからない」と明言を避けた。その上で、「私たちは本人にとって最善になるよう心がけているし、焦らず調整している」と説明した。

山本については「今後数日のうちに打者と対戦する。実際のどう調整するかは、マーク・プライアー（投手コーチ）と話をしないといけない。なので、現時点では（具体的に）言うことはできない。チームジャパンに合流するために、いつ（チームを）離れるかわからない。それも含めてすべてが（プランに）絡んでくる」とした。

また、ロッキーズに加入した菅野智之投手は事前合宿に参加する予定を明かした。「（ライブBPを）宮崎でもう1回やって、できれば名古屋でもう1回出来たらなと思います。京セラの一発目に投げると思うので」と3月2日の中日との強化試合（バンテリンドーム）での登板を示唆した。

他にもパドレスのAJ・プレラーGMは松井裕樹投手の帰国日について23日〜28日ごろと説明。カブスのカーター・ホーキンスGMは鈴木誠也外野手について「未定だけど、今月の終わり」と2月中はアリゾナで調整することを示唆した。

他にもエンゼルスの菊池雄星投手は21日に帰国予定となっている。（Full-Count編集部）