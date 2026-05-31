昨年『ロングレッグス』『THE MONKEY／ザ・モンキー』が立て続けに日本で公開され、ホラー映画ファンに一躍その名が知れ渡ったオズグッド・パーキンス監督。彼の新作『KEEPER／キーパー』が公開中だ。ミニマルな物語が主人公の憂鬱とともに奇妙な広がりを見せる本作。アーティストのリズは、医者である恋人マルコムに交際１周年記念の旅行に誘われ、森の奥深くの山荘へとやってくる。しかし、マルコムが職場に呼び戻され、リズは山