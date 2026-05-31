ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で7月5日開催するスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』ツアー最終日が、全国300館以上の映画館でライブビューイングされることが決まった。【画像】Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』ビジュアルMrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきた「ゼンジン未到」シリーズ