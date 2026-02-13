¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡¢·è»»¼õ¤±²¼Íî¡¡¼çÍ×£Ë£Ð£É¤Ï¶¯¼å¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¡ÊNY»þ´Ö14:30¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:30¡Ë
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡ãQSR¡ä¡¡66.51¡Ê-4.19¡¡-5.93%¡Ë
¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡ãQSR¡ä¤¬²¼Íî¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£±³ôÍø±×¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢³ô²Á¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤È¿±þ¡£¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥£¥à¥Ûー¥È¥ó¥º¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Î·è»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£Ë£Ð£É¡Ê½ÅÍ×·Ð±Ä»ØÉ¸¡Ë¤Ï¶¯¼å¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÂçÏÈ¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï³µ¤ÍÍ½ÁÛÊÂ¤ß¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤Î¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¡Ê£Æ£Ã£Æ¡Ë¤â°ú¤Â³¤·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡Öº£²ó¤Î·è»»¤ä¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÃÊÁ¤ò½ä¤ë½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤òÆ±»þ¤ËÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ØÅ¾¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÅê»ñ²È¤¬Ä¹´ü¤ÎÀ®Ä¹¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ç¯Î¨£¸¡óÄ¶¤ÇÊ£ÍøÀ®Ä¹¤¹¤ë£Á£Ï£É¡ÊÄ´À°¸å±Ä¶ÈÍø±×¡Ë¤ò°Â¿´¤·¤Æ¿¥¤ê¹þ¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ªµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£±£°－£±£²·î¡¦Âè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë
¡¦´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¡§3.1¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§2.5¡óÁý¡Ë
¡¡¡¡¥Æ¥£¥à¥Ûー¥È¥ó¥º¡§2.9¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§3.6¡óÁý¡Ë
¡¡¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¡§2.7¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§2.0¡óÁý¡Ë
¡¡¡¡¥Ý¥Ñ¥¤¥º¡§4.8¡ó¸º¡ÊÍ½ÁÛ¡§2.4¡ó¸º¡Ë
¡¡¡¡¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ï¥¦¥¹¥µ¥Ö¥¹¡§2.1¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§1.4¡óÁý¡Ë
¡¡¡¡³¤³°¡§6.1¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§3.8¡óÁý¡Ë
¡¦£±³ôÍø±×¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡§0.96¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§0.94¥É¥ë¡Ë
¡¦Çä¾å¹â¡§24.7²¯¥É¥ë¡¡7.4¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§24.1²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦EBITDA¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡§7.72²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§7.67²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎÇä¾å¹â¡§121.3²¯¥É¥ë¡¡7.6¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§119.4²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Æ¥£¥à¥Ûー¥È¥ó¥º¡§19.2²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§19.6²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¡§29.7²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§29.5²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Ý¥Ñ¥¤¥º¡§15.0²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§15.4²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ï¥¦¥¹¥µ¥Ö¥¹¡§3.46²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§3.44²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡³¤³°¡§53.9²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§50.9²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦Å¹ÊÞ¿ô¡§3Ëü3041Å¹¡ÊÍ½ÁÛ¡§3Ëü3099Å¹¡Ë
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡Burger King¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½êÍ¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î´ÖÀÜ»ý³ô²ñ¼Ò¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥É¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¤È¥³ー¥Òー¡¦¹ÈÃã¤Î¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¢¤ë¥á¥Ë¥åー¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤¹¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡ãQSR¡ä¡¡66.51¡Ê-4.19¡¡-5.93%¡Ë
¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¡ãQSR¡ä¤¬²¼Íî¡£¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë£±£°－£±£²·î´ü·è»»¡ÊÂè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£±³ôÍø±×¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢³ô²Á¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤È¿±þ¡£¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥£¥à¥Ûー¥È¥ó¥º¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Î·è»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£Ë£Ð£É¡Ê½ÅÍ×·Ð±Ä»ØÉ¸¡Ë¤Ï¶¯¼å¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÂçÏÈ¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï³µ¤ÍÍ½ÁÛÊÂ¤ß¤Ç¡¢£²£µÇ¯¤Î¥Õ¥êー¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¡Ê£Æ£Ã£Æ¡Ë¤â°ú¤Â³¤·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡Öº£²ó¤Î·è»»¤ä¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÃÊÁ¤ò½ä¤ë½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤òÆ±»þ¤ËÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤ØÅ¾¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÅê»ñ²È¤¬Ä¹´ü¤ÎÀ®Ä¹¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ç¯Î¨£¸¡óÄ¶¤ÇÊ£ÍøÀ®Ä¹¤¹¤ë£Á£Ï£É¡ÊÄ´À°¸å±Ä¶ÈÍø±×¡Ë¤ò°Â¿´¤·¤Æ¿¥¤ê¹þ¤á¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ªµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£±£°－£±£²·î¡¦Âè£´»ÍÈ¾´ü¡Ë
¡¦´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¡§3.1¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§2.5¡óÁý¡Ë
¡¡¡¡¥Æ¥£¥à¥Ûー¥È¥ó¥º¡§2.9¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§3.6¡óÁý¡Ë
¡¡¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¡§2.7¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§2.0¡óÁý¡Ë
¡¡¡¡¥Ý¥Ñ¥¤¥º¡§4.8¡ó¸º¡ÊÍ½ÁÛ¡§2.4¡ó¸º¡Ë
¡¡¡¡¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ï¥¦¥¹¥µ¥Ö¥¹¡§2.1¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§1.4¡óÁý¡Ë
¡¡¡¡³¤³°¡§6.1¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§3.8¡óÁý¡Ë
¡¦£±³ôÍø±×¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡§0.96¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§0.94¥É¥ë¡Ë
¡¦Çä¾å¹â¡§24.7²¯¥É¥ë¡¡7.4¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§24.1²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦EBITDA¡ÊÄ´À°¸å¡Ë¡§7.72²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§7.67²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎÇä¾å¹â¡§121.3²¯¥É¥ë¡¡7.6¡óÁý¡ÊÍ½ÁÛ¡§119.4²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Æ¥£¥à¥Ûー¥È¥ó¥º¡§19.2²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§19.6²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Ðー¥¬ー¥¥ó¥°¡§29.7²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§29.5²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Ý¥Ñ¥¤¥º¡§15.0²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§15.4²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ï¥¦¥¹¥µ¥Ö¥¹¡§3.46²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§3.44²¯¥É¥ë¡Ë
¡¡¡¡³¤³°¡§53.9²¯¥É¥ë¡ÊÍ½ÁÛ¡§50.9²¯¥É¥ë¡Ë
¡¦Å¹ÊÞ¿ô¡§3Ëü3041Å¹¡ÊÍ½ÁÛ¡§3Ëü3099Å¹¡Ë
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡Burger King¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½êÍ¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î´ÖÀÜ»ý³ô²ñ¼Ò¡£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥É¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¤È¥³ー¥Òー¡¦¹ÈÃã¤Î¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¢¤ë¥á¥Ë¥åー¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤¹¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ