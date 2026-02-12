元教師が指摘する大学入試の構造変化「一般入試組はマイノリティ」早稲田も動く“脱ペーパーテスト”
元教師でYouTuberのすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【保護者必見】受験戦争は終了〜偏差値上げよう！は無駄〜」と題した動画を公開。「ペーパーテストは大学入試の主流じゃない」と断言し、激変する入試制度の実態と親が持つべき新たな心構えについて熱弁を振るった。
動画内ですぎやま氏は、多くの親がいまだに「偏差値を上げないといい大学に入れない」と考えている現状に対し、「その昭和の考え方がお子さんを無理な戦場に送り込んで負け組にしてしまう」と強く警鐘を鳴らした。その根拠として文部科学省の統計データを挙げ、私立大学入学者のうち一般入試（ペーパーテスト）での入学者は「47%」に留まり、すでに半数を切っている事実を指摘。「一般入試組はマイノリティ」であり、現在は推薦や総合型選抜（旧AO入試）が新たなスタンダードになりつつあると解説した。
さらに、早稲田大学などの難関私大でも総合型選抜の割合を「定員の6割」まで引き上げる動きがあることに言及。大学側が求めているのは「暗記だけが得意なロボット人間」ではなく、特定の分野に強い情熱を持つ学生だと説明した。その上で、「好きなことを突き詰めていかせたほうが、結果的に偏差値の高い大学に行ける可能性が高まる」と、現代の入試環境に即した戦略を提唱した。
最後には、親がすべきことは「勉強しなさい」と管理することではなく、子供の興味を見つけて学びに繋げることだと強調。「親自身が教育観をアップデートして、最新情報を仕入れていく必要がある」と述べ、時代の変化に対応できない親の姿勢を諭す形で動画を締めくくった。
