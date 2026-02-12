“リアル春麗”堀江聖夏アナ、“透け感タートルネック”の上からわかる衝撃の“たわわ” SNS反響「破壊力」「大きい」「最高のプロポーション」
“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。“旅”で訪れたスロベニアでの写真を公開した。
【写真あり】これは破壊力抜群…“リアル春麗”堀江聖夏アナ、服着ててもわかる衝撃の“ボディライン”
堀江は、「スロベニアの思い出いろいろ」と書き出し、「タコス 美味しかったなぁ そして、お洋服も可愛くて店員さんに 選んでもらったのを買いました(全部半額以下だった、、！)」「ペットに優しいお店ばかりでほとんどのお店がペット出入りOKなのも感動した」など思い出を回顧。
さらに写真も公開。なかでも酒場でのカットは、ボディラインがわかる“透け感”のある白のタートルネック×お団子ヘアでポーズを決めており、「かわいすぎです
めちゃくちゃ素敵です」「破壊力や」「めちゃくちゃ可愛い オッパイ大きい」「痩せてるのに胸大きいね 最高のプロポーションやわ」「スタイル抜群」などのコメントが寄せられている。
