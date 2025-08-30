「はじめてのセフレ」2巻が本日発売！ サウナにコスプレ、温泉旅行までうっかりセフレになった2人の両片想いラブコメ
【「はじめてのセフレ」2巻】 2月12日 発売 価格：770円
【拡大画像へ】 【「はじめてのセフレ」2巻あらすじ】
１巻大重版！えっちでピュアなラブコメディ
体の関係だけではなく、もっと親密になりたいのに、たがいに言い出せないふたり。
(C)ゆりかわ／小学館
【拡大画像へ】
小学館は、マンガ「はじめてのセフレ」の2巻を2月12日に発売する。価格は770円。
本作は恋愛偏差値ゼロなのにセフレとして出会ってしまった佐野清貴と藍原環の恋を描いた両片想いラブコメディ。「やわらかスピリッツ」で連載されている。
2巻ではもっと親密になりたい2人が初めて温泉旅行に行くエピソードのほか、サウナやコスプレなどの“はじめて”も描かれている。
１巻大重版！えっちでピュアなラブコメディ
はじめてのセフレは、はじめて好きになったひとでした。
恋愛偏差値ゼロなのにはじめて使ったマッチングアプリでうっかりセフレとして出会ってしまった、佐野清貴(さのきよたか)と藍原環(あいはらたまき)。
体の関係だけではなく、もっと親密になりたいのに、たがいに言い出せないふたり。
そんなふたりがはじめて温泉旅行に行くことになり――
(C)ゆりかわ／小学館