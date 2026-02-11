Image: alhop

朝、洗面台に立つ時間はせいぜい数分。でも、その短い時間で口内環境を整えるセルフケアの質が決まります。 効率よく、けれど丁寧に。そんな願いに応えてくれるのが、今回ご紹介する「奇跡の歯ブラシ BIG」です 。

ピラミッド形状 と5列に並んだブラシヘッドが、一度の動きで広い面積をカバー 。出勤前のバタバタした朝でも、効率的なブラッシングを可能にするプロジェクトの期間が終了間近となりました 。 そこで今回は、改めて「奇跡の歯ブラシ BIG」の特長をまとめてご紹介していきます。

届きにくい場所に届く、ピラミッド形状の秘密



「奇跡の歯ブラシ BIG」は毛先がピラミッド形状にカットされている点がユニークです 。この形状が、奥歯の深部や歯と歯茎の境目に無理なく入り込む仕組み 。力を入れすぎる必要がなく、そっと撫でるだけで汚れを掻き出せます 。 軽い力で磨けるため、効率よく丁寧なケアが可能になるのが、本製品の大きな魅力です。

3列から5列へ、清掃効率1.7倍に



従来の3列から5列へと進化したヘッドは、一度のストロークで清掃できる面積が約1.7倍に向上しました（※5列と3列の列数比に基づく計算値） 。

動かす回数を減らしても、広い範囲をカバーする設計です。 朝の身支度を急いでいるとき、歯磨きに割ける時間は限られます。それでも「しっかり磨けた」という実感を得やすいのは、この5列構造のおかげかもしれません。

3000医院が取り扱う信頼と、シリーズ累計3000万本の実績



全国3000以上の歯科医院が「奇跡の歯ブラシ」シリーズを取り扱っています 。その多くは、使い始めた患者の口内状態を見た歯科医院の方から、直接問い合わせがあったことがきっかけだそうです 。 シリーズ累計販売数は3000万本を突破し、継続使用率は94%（2025年9月時点） 。専門家と使用者、双方からの支持がこの製品を支えています。

歯ブラシは毎日使うものだからこそ、小さな違いも大切にしたい。毎朝の数分を丁寧なケアの時間に変えてくれる新しい選択肢を、試してみてはいかがでしょう。「奇跡の歯ブラシ BIG」が気になった方は、プロジェクトが終了する前に、ぜひ詳細をチェックしてみてください！



