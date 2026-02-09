トッテナムvsニューカッスル スタメン発表
[2.10 プレミアリーグ第26節](Tottenham Hotspur Stadium)
※28:30開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 14 アーチー・グレイ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 7 シャビ・シモンズ
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 28 ウィルソン・オドベール
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 38 Souza
DF 67 J. Byfield
DF 76 ジェームズ・ロウズウェル
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 52 カラム・オルセシ
MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット
FW 11 マティス・テル
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
監督
トーマス・フランク
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 11 ハービー・バーンズ
FW 20 アンソニー・エランガ
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 3 ルイス・ホール
DF 37 アレックス・マーフィー
DF 61 レオ・シャハー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります