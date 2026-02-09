[2.10 プレミアリーグ第26節](Tottenham Hotspur Stadium)

※28:30開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 3 ラドゥ・ドラグーシン

DF 14 アーチー・グレイ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 8 イブ・ビスマ

MF 22 コナー・ギャラガー

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 7 シャビ・シモンズ

FW 19 ドミニク・ソランケ

FW 28 ウィルソン・オドベール

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 38 Souza

DF 67 J. Byfield

DF 76 ジェームズ・ロウズウェル

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 52 カラム・オルセシ

MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット

FW 11 マティス・テル

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

監督

トーマス・フランク

[ニューカッスル]

先発

GK 1 ニック・ポープ

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 4 スベン・ボトマン

DF 12 マリック・ティアウ

DF 33 ダン・バーン

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 11 ハービー・バーンズ

FW 20 アンソニー・エランガ

控え

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 3 ルイス・ホール

DF 37 アレックス・マーフィー

DF 61 レオ・シャハー

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 23 ジェイコブ・マーフィー

FW 9 ヨアン・ウィサ

FW 18 ウィリアム・オスラ

FW 27 ニック・ボルテマーデ

監督

エディ・ハウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります