【chara style（キャラスタイル）by Belle Maison】 開催期間：2月15日（日）～3月5日（木） 出店場所：JR東日本 新宿駅 新南エリア改札内 コンコース上

千趣会の通販事業ベルメゾンは、ポップアップショップ「chara style（キャラスタイル）by Belle Maison」を2月15日から3月5日まで、ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペースに出店する。

昨年3月と11月の開催に続き第3弾となる今回のポップアップショップでは、2026年度末をもってJR東日本の交通系ICカード「Suica（スイカ）」のマスコットキャラクターを卒業することが発表された「Suicaのペンギン」と、世代を超えて幅広い層に愛されている「ムーミン」の商品が登場。普段はカタログやオンラインでのみ取り扱っている商品だけでなく、新商品もオンラインショップに先駆けて販売される。

商品は、「Suicaのペンギン」のスリッパやシートクッションなどのインテリアグッズに加え、すでに販売中のリュックやフックウォッチなど幅広く展開。「ムーミン」の商品は、スリッパや枕カバー、ティッシュケースなど新生活に役立つ生活雑貨をはじめ、ベルメゾンECショップのオリジナル商品を中心とした品揃えとなっている。

さらに、「Suicaのペンギン」、「ムーミン」以外にも、ヒョウ柄や日焼けしたデザインを使用した「サンリオ」商品などその他のキャラクター商品も一部取り扱い予定だという。

「chara style（キャラスタイル）by Belle Maison」取り扱い商品例

「Suicaのペンギン」（ポップアップショップ先行販売）

【新色追加】おなかふっくら刺繍のスリッパ「Suicaのペンギン」

価格：1,980円

アップリケ刺繍のシートクッション2柄セット「Suicaのペンギン」

価格：4,990円

Lightning / Type-C コネクタ付き リチウムイオン充電器 「Suicaのペンギン」

価格：5,490円

PD60W 対応 USB2.0 リール式 Type-C ケーブル「Suicaのペンギン」

価格：3,290円

「ムーミン」

抗菌防臭のびのび枕カバー「ムーミン」

カラー：3色

価格：各1,980円

シルエット切り抜きティッシュケース「ムーミン」

カラー：2色

価格：各3,990円

刺繍デザインバルーントートバッグ「ムーミン」

カラー：1色

価格：5,990円

※ポップアップショップ先行販売

プリント4連のれん「ムーミン」

カラー：1色

サイズ：85×150cm

価格：3,990円

※ポップアップショップ先行販売

※実際の店頭価格と異なる場合があります。

※数に限りがあります。売り切れの場合はご了承ください。

購入特典

「Suicaのペンギン」

対象の「Suicaのペンギン」商品を税込で3,000円以上購入すると、オリジナルのアイスクリームスプーンがもらえる。

※先着順・無くなり次第終了

「ムーミン」

対象の「ムーミン」商品を税込で4,000円以上購入すると、オリジナルグッズがもらえる。

・第1弾：2月15日（日）～カフェタンブラー

・第2弾：3月1日（日）～「リトルミイ」のハンカチ

※第1弾、第2弾ともに先着順・無くなり次第終了

「chara style（キャラスタイル）by Belle Maison」概要

出店場所：JR東日本 新宿駅 新南エリア改札内 コンコース上

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース

営業時間：平日・土曜 8時～20時30分、日曜・祝日 8時～20時

※初日は11時開店 ※営業時間は変更になる可能性があります。

期間：2月15日（日）～3月5日（木）

商品展開 ：インテリア用品、生活雑貨、ファッション商品など

(C)Chiharu Sakazaki/JR 東日本/DENTSU

※SuicaのペンギンはJR 東日本の「Suica」のキャラクターです。

※SuicaはJR 東日本の登録商標です。

(C)Moomin Characters TM