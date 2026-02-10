¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡ÖÄÒÊªÀÐ¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡¡2.5»þ´Ö¤âÆ°¤«¤º¡Ä¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹»º¡×¡Öð¨ÀÐµé¤ä¤ó¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥óÁÈ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬90.18ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄÒÊªÀÐ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡6ÈÖ³êÁö¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¤ÏÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£¥Ä¥¤¥º¥ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥ê¥Õ¥È¤Ç¥ì¥Ù¥ë4¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ù¥¹¥È¤Î90.18ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡23ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î±éµ»¤«¤é¤ª¤è¤½2»þ´Ö30Ê¬¤Î´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¾ù¤é¤º1Æü¤ò½ª¤¨¤¿¡£X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥·¥¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÄÒÊªÀÐ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Õ¥ë¥·¥¼¡Äð¨ÀÐµé¤ÎÄÒÊªÀÐ¤ä¤ó¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄÒÊªÀÐ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö½Å¤¹¤®¤ëÄÒÊªÀÐ¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹»ºÄÒÊªÀÐ¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄÒÊªÀÐ¡×¤È¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë³êÁö¤·¤¿Áª¼ê¤¬¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¸å¤ÎÁª¼ê¤Ë¾å²ó¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹ÍÑ¸ì¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë