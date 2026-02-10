°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¤É¤ó¤Ê´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡ÖËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© Æ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¿åÆ»¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¶¶¡Ä¡Ä¤Ê¤¼Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¤ª¶â¤â¿Í¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡ÖÂçÌäÂê¤ÎÀµÂÎ¡×¤òËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È»öÎã¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢´ä¾ë°ìÏº¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤ÎÊÑÁ«
ÆüËÜ¤Ç¶áÂåÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é150Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î1872¡ÊÌÀ¼£5¡ËÇ¯10·î14Æü¤ËÆüËÜ½é¤ÎÅ´Æ»¤¬¿·¶¶¡Á²£ÉÍ´Ö¤Ç³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó100Ç¯Á°¤Î1923Ç¯¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¶ùÅÄÀî¤Ëº£¤â»Ä¤ë±ÊÂå¶¶¤äÀ¶½§¶¶¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÀï»þ²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÏÂÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢1945Ç¯¤Î½ªÀï¤ò¶¤ËÀï¸å¤ÎÉü¶½¤È·ÐºÑÂç¹ñ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬ºÇ¤âÀ¹¤ó¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é1970Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¸å´ü¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¿ÞÉ½1-1¤ÏÆüËÜ¤Î·úÀßÇ¯ÅÙÊÌ¶¶ÎÂ¿ô¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÀß¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬1970Ç¯Âå¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1-2¤ËÆüËÜ¤ÎÅÚÌÚ¹©»ö¤È³°¹ñ¤ÎÆ°¸þ¡¦°ìÈÌ¼çÍ×»ö¹à¤òÇ¯É½·Á¼°¤ÇÉ½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ë¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ï¡¢º£¤«¤é130Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂåÅÚÌÚ¤Î¶â»úÅã¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾®Ã®¹ÁËÌËÉÇÈÄé¤Ï1908Ç¯¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¤Ç¤Ï1929Ç¯¤ËÀ¤³¦¶²¹²¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤³¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1930Ç¯Âå¤Ë¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥Ó¥ë¡¢¥Õ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥À¥à¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥²¡¼¥È¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼¡¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æâ¼û³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¶²¹²¤òÃ¦¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ÖÆüËÜ¤ÏÀï»þ²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤³¤«¤é·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¹õ»Í¥À¥à¤Î´°À®¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤äÌ¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åö»þÀ¤³¦ºÇÄ¹¤ÎÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤äÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¤Î³«ÄÌ¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÚÌÚµ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂçÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÌäÂê¤ò¤Ò¤¤Ä¤Å¤¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
