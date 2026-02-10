¡Ú´ä¾ë °ìÏº¡Û¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÊø²õ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È
¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÎÊÑÁ«¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÈæ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯Âå¤´¤È¤ËÆ»Ï©¶¶¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿³ä¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1930Ç¯Âå¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤Î°ì¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1-3¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¶²¹²¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤Ù¤¯¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤è¤ëÆâ¼û³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤È20À¤µªÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤êÈæ³ÓÅª¶ÑÅù¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¿·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï1940Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬1960Ç¯Âå¤È1970Ç¯Âå¤Ë¤ª¤è¤½70¡ó¤â¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬½¸ÃæÅª¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤¬¤Î¤Á¤Î¤Á±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1930Ç¯Âå¤Ë½¸ÃæÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤¬50Ç¯¸å¤Î1980Ç¯Âå¤Ë¿¼¹ï²½¤·¡¢¡È¹ÓÇÑ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¸½ºß¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤«¤é50Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬40Ç¯Á°¤Ë·Ð¸³¤·¤¿ÌäÂê--¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ê¹ñ¤¬¿êÂà¤¹¤ë»öÂÖ--¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âµ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂçÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÌäÂê¤ò¤Ò¤¤Ä¤Å¤¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
