EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤¬°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¡ª¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µÇ°¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2·î10Æü¤òÁ°¤Ë¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µÇ°¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Â¿ºÍ¤Ê¤¬¤é¤â¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¥É¥¸¤Ê¥Í¥³¤Î¡É¥È¥à¡É¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï²Ä°¦¤¤¤¬¥º¥ë¸¤¯ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¥Í¥º¥ß¤Î¡É¥¸¥§¥ê¡¼¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤¬¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£1940Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÀ¸ÃÂ85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤â¤Ê¤ª¡¢À¤Âå¤ä¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¸ÂÄêÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿25ÁÈ50Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢EXIT¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEXIEEE¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦·ó¶á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤È¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËËå¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì²µ¤¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ã¥ÁËÀ¤Ç¤Þ¤Ö¤¿¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡ÖÌ²¤½¤¦¤Ê¥È¥à¡×¤ä¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¬¥í¡¢¥Õ¥£¥¬¥í¡×¤È¥ª¥Ú¥é¤ò²Î¤¦¥È¥à¤Î´éÌÌ¤Ë¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¤¬¥é¥Ð¡¼¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¤ÎÌð¤òÊü¤Ä¡Ö¥ª¥Ú¥éÁûÆ°¡×¡£¤É¤Á¤é¤â°õ¾Ý¿¼¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤¬¤ª¾Ð¤¤¤Ë³è¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·ó¶á¤ÏÅìµþµÈËÜNSC»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Åö»þ¥Ô¥ó·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿·ó¶á¤Ï¡¢¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ì¡ÃÌ¤òÈäÏª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã¯°ì¿Í¾Ð¤ï¤º¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ù¤êÊý¤ò¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¹Ö»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤ã¤Ù¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÅö»þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤Ë¼óº¬¤Ã¤³¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ³°¤Ø¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤â¡£¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤À¤¤¤Ö¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥à¥¸¥§¥ê¥¤¥º¥à¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»ýÏÀ¤âÅ¸³«¡£¡Ö¥È¥à¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤Ï¡¢·Ý¿Í¤ß¤ó¤Ê¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èô¤Ó¾å¤¬¤êÊý¤È¤«¡¢¤ä¤é¤ìÊý¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡ÖÅ¬Åö¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅ¬Åö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤ÏËÜÅö¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿É½¸½¤ÎÈÆÍÑÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
EXIT¤ÎÁêÊý¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¥±¥ó¥«¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ê¤Î¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿·ó¶á¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀèÇÚ¤À¤·¡¢ÁêÊý¤È¤Ï¤â¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊäÂ¡£¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤Ë¤â¤á¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Å¨¤òºî¤é¤Ê¤¤¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¥È¥àÇÉ¤«¡¢¥¸¥§¥ê¡¼ÇÉ¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÆóÂò¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£µÒÀÊ¤Ë¤Ï¥¸¥§¥ê¡¼ÇÉ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢·ó¶á¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ã¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¡Ö¥«¥Ê¥ê¥¢¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·Â³¤±¤ë¤â¡¢»°ÅÙÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ä¤¤¤Ë´ÑÇ°¡£¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤È¥¸¥§¥ê¡¼ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ë¥³¥¤¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ POP UP STORE ¡Á¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçºîÀï¡Á in ISETAN¡×¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥È¥à¥¸¥§¥ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Î¿·ºî¾¦ÉÊ¡¢2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¿¥ê¡¼¥º ¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢·ó¶á¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢°ËÀªÃ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¹ØÆþ¼Ô¤ËÀèÃå¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥¿¥°¡×ÉÕ¤¤Î»æÂÞ¡£¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£¥Ç¥Ã¥«¤¤»æÂÞ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥Ü¥±¤òÏ¢È¯¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥¿¥ê¡¼¥º ¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¡£¡ÖºÇ¶á¥´¥ë¥Õ»Ï¤á¤¿¤«¤é¡¢°û¤ßÊªÆþ¤ì¤¿¤êÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤½¤¦¡£¤³¤ì²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¯¥¤¥º¡×¡£¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿2Ì¾¤Ë¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥ê¡¼¤ÎÂç¹¥Êª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¡¢´ÑµÒ¤È·ó¶á¤¬¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤Î´é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ÆÆóÂò¤ËÄ©Àï¡£½øÈ×¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿·ó¶á¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë´ÑµÒ¤¬¼«Ê¬¤Î²óÅú¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¼åµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£5ÌäÌÜ¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤â¡¢¡Ö²«¿§¤ÈÇò¤ÎÄ»¤Ï¥«¥Ê¥ê¥¢¤«¡© ¥¯¥¢¥Ã¥«¡¼¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆñÌä¤Ç¼º³Ê¡£¡Ö¤Á¤¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÂÎ°éºÂ¤ê¤Ç²ù¤·¤¬¤ë»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºÇ½ªÌäÂê¡Ö¥È¥à¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¡©¡×¤ËÀµ²ò¤·¤¿2Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¡¤Á»Ä¤ê¡¢·ó¶á¤«¤é¡Ö¥È¥à¾Þ¡×¡Ö¥¸¥§¥ê¡¼¾Þ¡×¤Î¾ÞÉÊ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë3¿Í¡Ê¡©¡Ë¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
ºÆ¤Ó¡Ö¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿·ó¶á¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤â¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¡Ö¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¾®À¼¤ÇÇò¾õ¡£¡Ö¥È¥à¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥à¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤±¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¤Ï¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¤´µ¡·ù¤ò¼è¤í¤¦¤È¹²¤Æ¤Þ¤¯¤ë·ó¶á¤Î»Ñ¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¡£½ªÎ»¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Å¸¼¨¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¡¢¥¿¥ê¡¼¥º ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
